​160 TL Borcu Var Diye 55 Yaşındaki Çiftçiye Tecavüz Ettiler

Odaya Götürerek Bana Tecavüz Ettiler

Tecavüzcüler Serbest Bırakıldı

Antalya’da çiftçilik yapan 55 yaşındaki bir erkek, 160 TL’lik borcunu ödemediği gerekçesiyle halı yıkamacısı iki kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu.Olay, 22 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kevşirler Mahallesi’nde meydana geldi. Döşemealtı İlçe Jandarma Karakolu’na giden C.H., 160 TL borçlu olduğunu belirttiği halı yıkamacı F.S. ile arkadaşı A.A.’nın tecavüzüne uğradığını öne sürerek şikayette bulundu.İfade tutanağında başına gelenleri anlatan C.H., evindeki halıları yıkattığı için borçlu olduğu yıkamacı F.S.’nin arkadaşı A.A. ve tanımadığı 3 kişiyle sabah erken saatlerde evine geldiğini, borcunu 3-5 güne ödeyeceğini söyledi.İkna olmayan şahıslarla tartıştığını söyleyen yaşlı adam , şahısların kendisini odaya götürdüğünü söyleyerek; “Önce A.A., ardından F.S. bana tecavüz etti. Daha sonra evimden ayrıldılar. Ben de utandığım için bu saatte jandarmaya başvurdum. Vücudumda yapılacak tüm muayenelere rızam vardır. Konut dokunulmazlığımı ihlal eden, beni hürriyetimden yoksun bırakan, tehdit edip, hakarette bulunan, darbeden ve cinsel istismarda bulunan A.A. ve F.S.’den şikayetçi ve davacıyım.” dedi.Şikayet üzerine F.S. ve A.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. İki şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tecavüze uğradığını söyleyen C.H’nin avukatı duruma itiraz edeceğini belirtti.Editör: Bahar Yüksel