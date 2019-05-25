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Bu haber 25 Mayıs 2019 10:30:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Bucak, Bankacıların Yüksek Faizleri İnsanları Tefecilere Yönlendiriyor

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı S.Serdar BUCAK, bankaların bölgede uygulamakta oldukları yüksek faizlerle iş insanlarını tefecilere yönlendirdiğini savunarak, finans kuruluşlarının uyguladığı kredi politikaları ve faiz oranlarının adeta yatırımı durdurmak ve bölge iş insanlarını iş yapamaz duruma getirdiğini ifade etti.

​Bucak, Bankacıların Yüksek Faizleri İnsanları Tefecilere Yönlendiriyor

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı S.Serdar BUCAK, bölgede bankaların uygulamakta oldukları yüksek faizlerle iş insanlarını tefecilere yönlendirdiğini savunarak, finans kuruluşlarının uyguladığı kredi politikaları ve faiz oranlarının adeta yatırımı durdurmak ve bölge iş insanlarını iş yapamaz duruma getirdiğini ifade etti. 



 

Yüksel Faizler, Tefecilere Yönlendiriyor

STSO Başkanı BUCAK, İstihdam Seferberliği 2019 toplantısında ilçemize bütün olumsuzluklara rağmen bölgede yatırım yapan fedakar iş insanlarının çabaları ve OSB sürecini başlatmamız bölge ekonomisine umut getirdiğini belirten BUCAK, kısmen de olsa kalkınma ivmesi yakalandığını ifade etti. Ancak bu koşulları baltalayan yüksek faizler ve iş insanlarını tefecilere yönlendiren bir mekanizma olduğunu savundu"Bankalar krizi fırsata dönüştürdü".





 

Acilen Duruma Müdahale Edilmeli

Yaşanan krizi gerekçe gösteren bankaların bölgede uyguladıkları kredi faiz oranlarının neredeyse tefecilerin uyguladıkları faiz oranını aştığını anlatan BUCAK, şunları kaydetti:
“Oysaki bir yatırımcı, bir iş insanı için en büyük destek başta kamu olmak üzere, özel bankaların sağlayacağı orta/uzun vadeli ve aynı zamanda düşük faizli kredi imkanlarıdır. Aksini düşünmek yatırımı yok saymak, kalkınmayı frenlemektir. İçerisine düştüğü ekonomik krizi aşmak için elindeki tüm imkanları seferber eden iş insanlarının dar günde en çok güvenmesi gereken finans sektörünün keyfi uygulamaları beraberinde çok daha derin krizler doğuracaktır. Yaşadığı ekonomik krizi aşamayan ve giderek iflasa sürüklenen iş insanları ülkenin ekonomisini daha çok krize sürükleyecektir. Yaşanacak olası iflaslar bir yandan bölge ve ülke ekonomisine zarar verirken, bir yandan da işsizliği arttırarak çok daha ciddi krizleri tetikleyecektir. Ülkenin yaşamakta olduğu sıkıntılı süreci en az zararla atlatmak, bölgesel ve ulusal kalkınma hamlesini sekteye uğratmamak adına başta hükümetimiz olmak üzere, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulunu acilen duruma müdahale etmeye davet ediyoruz.”




Editör: Bahar Yüksel
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​Bucak, Bankacıların Yüksek Faizleri İnsanları Tefecilere Yönlendiriyor
​Bucak, Bankacıların Yüksek Faizleri İnsanları Tefecilere Yönlendiriyor
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı S.Serdar BUCAK, bankaların bölgede uygulamakta oldukları yüksek faizlerle iş insanlarını tefecilere yönlendirdiğini savunarak, finans kuruluşlarının uyguladığı kredi politikaları ve faiz oranlarının adeta yatırımı durdurmak ve bölge iş insanlarını iş yapamaz duruma getirdiğini ifade etti.
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