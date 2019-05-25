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Bu haber 25 Mayıs 2019 08:40:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Sedat Peker, Kürt Kardeşlerimizin katılımı Beni Mutlu Etti

Sedat Peker, Dirişil Ertuğrul dizisinin yapımcı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ ile iftar yemeği yedi.

​Sedat Peker, Kürt Kardeşlerimizin katılımı Beni Mutlu Etti

Sedat Peker, Dirişil Ertuğrul dizisinin yapımcı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ ve Bozdağ’ın eşi Zeynep Hanımla İftar yemeğine katıldı. Peker, katıldığı yemek sonrası açıklamalarda bulundu.


İşte O Açıklamalar

Kıymetli Dostlarım
DİRİLİŞ ERTUĞRUL dizisinin yapımcısı olan ve ayrıca da senaristliğini yapan MEHMET BOZDAĞ kardeşim öz yeğenim olan saygıdeğer eşi ZEYNEP kardeşimle beraber bizi ailece iftara davet ettiler.
İftarımızı Riva’da DİRİLİŞ ERTUĞRUL dizisinin çekildiği platoda yaptık. Herşey çok güzel ve keyifliydi. Dizide de HOCA rolünü canlandıran kardeşimiz yemekten sonra bize bir de kuran ziyafeti gerçekleştirdi.
Sohbetimizde katıldığım iftarların ve sahurların kalabalık yani bereketli olmasından bahsettik. Beni en çok mutlu edenin ise davetlere katılım sağlayan kardeşlerimizin yarısından çoğunun DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU bölgesindeki KÜRT kardeşlerimizden olmasının olduğunu belirttim.
Emperyalist güçlere hizmet eden bazı odakların ellerindeki basın gücünü ve sosyal medyayı kullanarak şahsımı KÜRT – ALEVİ düşmanı olarak göstermeye çalışmalarının (YÜCE ALLAH KORUSUN) hiç bir işe yaramadığını bu davetler sayesinde görebildiğimi söyledim.
Biz bu ülkeyi KÜRT,LAZ,ÇERKEZ,ABHAZA, ROMEN,ARAP,kardeşlerimizle beraber kurduğumuz gibi, vakti geldiğinde de emperyalist güçlere karşı İNŞAALLAH hep beraber savunacağız .
Her zaman söylediğim gibi YÜCE ALLAH‘ı seven, bu DEVLETİ seven, YÜCE MİLLETİMİZİ seven herkesin yeri benim başımın üstündedir.Bazı odaklar beni KÜRT düşmanı-ALEVİ düşmanı göstermek için bunca sene uğraştılar ancak ALLAH onların oyunlarını kendi başlarına çevirdi.
Şükürler olsun ki şu andaki arkadaş gurubumuzun en az yarısı KÜRT ve ALEVİ kardeşlerimizden oluşuyor. Bu kardeşlerimizle hem bu dünyada hem de hak dünyada İNŞAALLAH beraber olacağız. İNŞAALLAH kardeş olacağız.
BİR UMUTTUR YAŞAMAK
REİS SEDAT PEKER


Editör: Bahar Yüksel
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