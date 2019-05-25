Dursun Ataş, Suriyeliler Türk İstihdamının Baş Belası

5 Milyon Suriyeli Ülkemize Maddi Manevi külfettir

Suriyelilern Doğumunda Artış Olduğu Kaydedildi

TBMM Başkanlığı'na sunulmuş olan araştırma önergesinde, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden kayıtlı olanların 3 milyon 605 bin kişi olduğu, fakat kayıt dışı göçmenlerin de bu sayıya eklenmesi ile sayının oldukça artacağı belirtildi.İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş,5 milyonun üzerinde Suriyeli'nin Türkiye'de olduğu gösteren araştırma önergesinde, bu durumun içinden çıkılmaz hale döndüğü vurgulanıp "5 Milyonun üzerinde Suriyeli’nin ülkemiz üzerindeki maddi ve manevi yükü dikkate alındığında, artık işin içinden çıkılmaz hale gelen bu sorunun ivedilikle araştırılması ve çözüm yolunun bulunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.Araştırma Önergesinde, " Ülkemizin en önemli sorunlarından biri de Suriyeli sığınmacılar sorunudur. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre 25 Nisan 2019 tarihi itibarıyla Türkiye’deki kayıt altına alınabilen Suriyeli sayısı 3 Milyon 605 bin 615 kişidir.Yani Suriyelilerin ülkemiz nüfusuna oranı %4,40’tır. Ve bu oran ve kişi sayısı çok hızlı bir artış sergilemektedir. Ayrıca yapılan araştırmalarda 1,5 milyon da kayıtdışı Suriyeli bulunduğu bilinmektedir. Yani verilen oranların çok daha üstündedir. Yine açıklanan rakamlara göre Suriyelilere harcanan para 37 Milyar Doları geçmiş durumdadır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve ekonomik kriz de dikkate alındığında bu harcanan paranın vatandaşlarımıza ve üretim odaklı yatırıma harcanması gerekirdi. " ifadelerine yer verildi.5 Milyonun üzerinde Suriyeli’nin ülkemiz üzerindeki maddi ve manevi yükü dikkate alındığında, artık işin içinden çıkılmaz hale gelen bu sorunun ivedilikle araştırılması ve çözüm yolunun bulunması gerekmektedir. Ulusal ve il düzeyinde ki dernek, STK, üniversitelerin ve ilgili bakanlıklarında düşüncelerini dikkate alarak, sorunları doğru ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymak ve bu sorunlara ilişkin doğru çözüm önerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim. Gerekçe Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların 2019 Nisan itibarı ile kayıtlı, 3,6 milyon, 1,5 milyon da kayıtdışı olmak üzere 5 milyonu geçtiği bilinmektedir. Bu sayı bir ülkenin altından kalkabileceğinin çok üzerindedir. Şöyle ki; Suriye’deki savaş öncesi nüfusunun yaklaşık % 22’lik bir diliminin, yani her beş Suriyeliden birisinin ülkemizde olduğu görülmektedir.Ayrıca ülkemizdeki Suriyeli kadın sığınmacıların doğurganlığında çok ciddi bir artış olduğu ve bu sayının sürekli arttığı da görülmektedir. Nitekim, ülkemizde 0-9 yaş arası kayıtlı Suriyelilerin sayısı 999.475’dir. Yine Türkiye’de günde 400’den fazla Suriyeli bebeğin dünyaya geldiği bilinmektedir. Yani sürekli artan bir Suriyeli sığınmacı sayısı ile karşı karşıyayız. Ve doğal olarak ülkemizin Suriyelilere harcadığı parada her geçen gün artmaktadır. Şimdiden devasa miktarları bulan bu rakam daha da artmaya devam edecektir.Editör: Bahar Yüksel