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Bu haber 25 Mayıs 2019 08:00:23 Tarihinde eklenmiştir.

Seçimden Önce Yüzde 15 İndirim Yapılan Suya Yüzde 25 Zam Yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Meclis toplantısında içme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapılmasını öngören madde oy çokluğu ile kabul edildi.

Seçimden Önce Yüzde 15 İndirim Yapılan Suya Yüzde 25 Zam Yapıldı

SASKİ Meclis toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, komisyondan gelen SASKİ Genel Müdürlüğü'nün “su ve atıksu tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili teklif maddesi” de görüşüldü. Maddenin görüşüldüğü sırada CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi meclis üyeleri söz konusu maddeye itiraz etti ve tekliflerini iletti. Daha sonra ise söz konusu maddenin oylamasına geçildi ve içme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapılmasını öngören madde, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı. 


 

“Bu hesabın üzerinde çok teknik bir çalışma yapıldı” 

Maddenin onaylanmasının ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’da kullanılan suyun fiyatında indirime gidilmeden önceki halinde bile fiyatların Türkiye’deki büyük şehirlerin en düşük olanları arasında olduğunu söyledi. TEFE-TÜFE kararı aldıklarını ifade eden Demir, “SASKİ’deki bu düzenlemenin bize aylık getirisi belediyeye daha önceki indirimden kaynaklanan 4,5 milyon liralık mülkü telafi konumunda değerlendirmeyelim. Samsun’da SASKİ’yi biz çok verimli hale getirmek durumundayız. Kendi içerisindeki dönüşümünü sağlayıp ilave atılımlarla birlikte bu konuda SASKİ, Türkiye’de yatırım yapan en iyi şehri olma noktasında bize ciddi anlamda güç katacak” dedi. 


 

“Böyle bir gündemle gelmemeyi isterdim” 

Parası olmadığı için kimsenin susuz bırakılmayacağını kaydeden Demir, “Belediyenin kendi kaynaklarından biz onları tespit edeceğiz. Onların paralarını biz ödeyeceğiz. Emekli, dar gelirli, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızı mağdur etmek gibi bir düşünce noktasında azami ölçüde dikkat edildi. Hepimiz insanız. Yoktan var etmek Allah’a mahsustur. En kaliteli, nitelikli suyu en ucuza kullandırma noktasında gayretlerimiz devam edecek. Dönem sonu bitmeden de Türkiye’de büyük şehirler arasında bu hedefe ulaşmayı hedefliyoruz. Şu ayarlamalardan sonra da Türkiye’de yine büyük şehirler arasında suyu ucuz kullanan illerden bir tanesiyiz hala. Bu çapta değerlendirilmesini arzu ediyorum. Böyle bir gündemle gelmemeyi isterdim. Ama almamız gereken kararlardan da geri duramam” diye konuştu. 


 

"Kanuna uygun olarak meclise sunduk" 


SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız ise tamamen kanuna uygun olarak tarifeyi meclise sunduklarını belirterek, “Geçen dönem yapılan yüzde 15 indirim düzenlemesi meclis tarafından yapılmış olan bir indirimdir. Ancak bizim bugünkü yapmış olduğumuz tarife İSKİ Kanunu ve SASKİ hükümlerine göre yapılmış bir tarifedir” şeklinde konuştu. 


Editör: Bahar Yüksel
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