-​Pakistan'da Camide Patlama! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var

Pakistan’da 3 Kiş Hayatını Kaybetti

-​Pakistan'da Camide Patlama! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı VarPakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Quetta şehrindeki Peştun Abad bölgesinde Cuma namazı sırasında Rahmania Camii'nde patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Polis bölgeyi kordon altına alarak yaralıları hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.Olayla ilgili ilk belirlemelere göre, şiddetli patlama yakındaki evlerin camlarını paramparça etti. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi.Editör: Bahar Yüksel