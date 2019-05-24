​İstanbul Boğazı Çamura Bulandı

İstanbul Boğazı Havadan Drone İle Görüntülendi

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren yoğun yağmur ve dolu yağışı etkisini gösterdi. Yağış sebebiyle İstanbul boğazı adeta çamura bulandı.Göksu ve Küçüksu Dereleri'nin denize döküldüğü yerden itibaren akan çamurun, Beykoz Anadolu Hisarı'na kadar geldiği gözlendi. Deniz suyuna karışan çamur, kıyıda ilginç manzaralara sahne oldu. Vatandaşlar kahverengiye bürünen deniz suyunu şaşkınlıkla izledi. Çamura bulanan İstanbul boğazı drone ile havadan da görüntülendi.Editör: Bahar Yüksel