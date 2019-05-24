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Bu haber 24 Mayıs 2019 18:10:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Organize Suç Örgütüne Operasyon, 16 Gözaltı

Şanlıurfa'da organize bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgüt lideriyle beraber 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ise 13 tabanca, 5 av tüfeği, 479 fişek, 20 gram esrar, kılıç ve sallama bıçağı ele geçirildi.

​Şanlıurfa’da Organize Suç Örgütüne Operasyon, 16 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre Gaziantep ve Şanlıurfa'da aralarında çok sayıda nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah ticareti yapma, tefecilik, yaralama ve cinsel saldırı suçlarını işledikleri belirlenen bir örgüte operasyon düzenlendi. Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyona özel harekat timleri de destek verdi.



 

Antep ve Urfa’da 16 Kişi Yakalandı 

Yapılan operasyonda Gaziantep ve Şanlıurfa'da belirlenen 30 adrese baskın düzenlendi. Çalışmalar sonucu aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 16 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 13 tabanca, 5 av tüfeği, 479 fişek, 20 gram esrar, kılıç ve sallama bıçağı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, birden fazla kişiyle nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah ticareti yapma, tefecilik, yaralama ve cinsel saldırı suçları nedeniyle adliyeye sevk edildi.  




Editör: Bahar Yüksel
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​Şanlıurfa’da Organize Suç Örgütüne Operasyon, 16 Gözaltı
​Şanlıurfa’da Organize Suç Örgütüne Operasyon, 16 Gözaltı
Şanlıurfa'da organize bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgüt lideriyle beraber 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ise 13 tabanca, 5 av tüfeği, 479 fişek, 20 gram esrar, kılıç ve sallama bıçağı ele geçirildi.
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