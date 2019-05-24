​Başkan Özyavuz, Silahlı Saldırıya Uğrayan Başkana Rahmet Diledi

Bu haber 24 Mayıs 2019 17:18:15 Tarihinde eklenmiştir.

Konya’nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı MHP’li Öztoklu silahlı saldırıya uğradı. Öztoklu uğradığı silahlı saldırı sı-onucu hayatını kaybetti. Harran Beled,ye Başkanı Mahmut Özyavuz, konu hakkında duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları ifade etti,“Konya ilimizin MHP'li Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan ÖZTOKLU uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyor Başkanımıza Allah'tan rahmet kederli ailesine Doğanhisarlı kardeşlerime ve Camiamıza sabır ve baş sağlığı dilerim.”