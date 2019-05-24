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Bu haber 24 Mayıs 2019 17:01:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Bir Genç Selfi Çekmek İsterken Kendini Vurdu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir genç pompalı tüfekle selfi çekmek isterken, yanlışlıkla kendini vurdu.

​Şanlıurfa’da Bir Genç Selfi Çekmek İsterken Kendini Vurdu

Olay, öğle saatlerinde Abdulkadir Odabaşı caddesinde bir işyerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Erdağan Ç. adlı genç büro olarak kullanılan bir işyerinde ruhsatlı pompalı tüfekle fotoğraf çekmek istedi. Genç silahla fotoğraf çekmeye çalışırken, silahın ateşlendi. Pompalıdan çıkan şaçmalar Erdoğan Ç,’nin ayaklarına isabet ederek, yaraladı. 

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, büroya koştu, yaralı genci kanlar içinde gören vatandaşlar olay yerine 112 acil ve polis ekiplerini çağırdı. 

Kısa sürede olay yerine gelen acil müdahale ekipleri, yaralı genci Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan ilk müdahalesi sonrasında yaralı Şanlıurfa’ya sevk edildi. Olaydan genç haberdar olan yaralının annesi ve babası, ambulans yola çıkarken ambulansı durdurarak çocuklarını görmek istemeleri duygulu anlara neden oldu. Çocuklarını gören anne ve baba ambulanstan uzaklaştı. 
Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlattı. 





Editör: Bahar Yüksel 
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