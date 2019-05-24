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Bu haber 24 Mayıs 2019 13:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

Uyuşturucu Etkisindeki Genç Ortalığı Birbirine Kattı

Uyuşturucunun etkisinde olduğu iddia edilen bir genç bir otomobile ve kendisine zarar verdi.

Uyuşturucu Etkisindeki Genç Ortalığı Birbirine Kattı

Olay, öğle saatlerinde İzmir Eşrefpaşa Caddesi'nde meydana geldi.



 

Uyuşturucu Kullanan Genç Taksiye Saldırdı

İddiaya göre uyuşturucu etkisinde olan bir genç, trafikte seyreden Yılmaz Demir idaresindeki 35 T 5271 plakalı ticari taksiye saldırdı. Olayın şokunu yaşayan taksi şoförü, trafiğin yoğunluğu sebebiyle uzaklaşamadı. Kısa süre sonra taksiye vurmaya başlayan genç, hem kendine hem de araca zarar verdi.


 

Vatandaşlar Tarafından Etkisiz Hale Getirildi

Çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırmayan şahıs aracın üzerine çıkarken, arabanın parçalarını vatandaşların üzerine attı. Ardından aşağıya inen genç, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Şahıs polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.  
 
 
Editör: Bahar Yüksel

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