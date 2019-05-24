Öfkeli Adam, Genç Kıza Dehşeti Yaşattı

Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 2007. Sokakta saat 17.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, üst kat komşusunun kızı Tuğçe B.'ye şüpheli şahıs bilinmeyen bir sebepten dolayı sinirlendi.

Genç Kızın Üstüne Araba Sürdü

Olay Yerinde Çok Sayıda Boş Kovan Bulundu

Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasında

Sokakta Tuğçe B.'yi gören şüpheli adam ilk önce aracı kızın üstüne sürdü. Daha sonra elindeki keser sapı ile kızı kafasından yaralayan adam yanındaki getirdiği pompalı tüfekle sokakta ateş etti. Dehşete düşüren olay karşısında mahalleli büyük panik yaşayarak sağa sola kaçıştı. Şahsın sakinleşmemesi üzerine vatandaşlar evlerine saklanırken, şahıs bir süre sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.Yaşanan olayın ardından vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı Tuğçe B.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi ararken kızın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay yerinde ise çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.Esenyurt'ta şahsın genç kızın üzerine araç sürdüğü, sonrasında keser sapıyla yaraladığı ve ardından da pompalı tüfekle evine ateş ettiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahsın eve ateş ettiği, mahallelinin panikle kaçıştığı ve yaralı genç kızın yerde yattığı görülüyor.Editör: Bahar Yüksel