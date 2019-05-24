Vahşi Cinayet! Aynı Evde Yaşıyorlardı, Öldürüp Kanala Attı

Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi 6597 Sokak'taki müstakil evde meydana gelen olayda kağıt toplayıcılığı yapan Sadık Cantürk, evde Soner E, ve kadın A. G. ile tartışmaya başladı.
Sürükleyerek Kanala GötürmüşTartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Cantürk bıçaklanarak öldürüldü. Soner E'nin, bir kişinin cesedini kanala doğru sürükleyerek götürdüğünü görenler, durumu polise bildirdi. Soner E, ceset başında, A.G ise evde gözaltına alındı.
Kira Parası Yüzünden Tartışma ÇıkmışCesedi yaklaşık 150 metre sürükleyen Soner E'nin, ifadesinde, "Evin kira parası yüzünden tartışma çıktı, küfürleştik, sonrasını hatırlamıyorum, sarhoştuk” dediği öğrenildi.
Katil Zanlısı TutuklandıAsayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan A.G, sevkedildiği savcılıktan serbest bırakıldı. Soner E, ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Editör: Bahar Yüksel
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