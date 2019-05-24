​Tarim Kredi Kooperatifleri Birliği, Personellerle Toplantı Düzenledi

Şanlıurfa Bölge Birliği faaliyet alanında bulunan Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine bağlı birim kooperatiflerin personeliyle değerlendirme toplantısı yapıldı.Şanlıurfa Bölge Birliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Merkez Birliği Denetçisi Ahmet Çetin, Şanlıurfa Bölge Müdürü Raif Atayık, Merkez Birliği Kredi Politikaları Müdürü Veysel Tolga Atik, Bölge Müdür Yardımcıları İdris Akkaya ve Mehmet Okkan, Bölge Birliği personeli ile kooperatiflerin birinci derece yetkilileri katıldı.Şanlıurfa Bölge Müdürü Raif Atayık toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 yılındaki gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı kooperatif yetkililerini tebrik ederek, bu çalışmaların 2019 yılında da istikrarlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini ifade etti.Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerin 2019 yılı Nisan sonu mevcut durumları ile geçen senenin aynı döneminin kıyaslandığı toplantıda; hedef bazlı performans rakamları ayrı ayrı değerlendirilirken, kooperatiflerce uygulanması gereken satış, kredi ve tahsilat stratejileri hakkında bilgi verildi.Toplantının devamında Merkez Birliği Kredi Politikaları Müdürü Veysel Tolga Atik tarafından, Kurumumuzun güncel faiz oranları, 60 gün vadeli yem kredisi, kurban vadeli yem kredileri, 120 gün vadeli motorin kredisi ve diğer sübvansiyonlu indirimli krediler hakkında bir sunum gerçekleştirilerek kooperatif yetkililerine bilgi verildi.Toplantının son bölümünde 2018 yılı kurumsal performans başarı sıralamasında Şanlıurfa Bölge Birliğinde 1. olan Besni, 2. olan Suruç ve 3. olan Akpınar Tarım Kredi Kooperatiflerine başarı plaketleri Merkez Birliği Denetçisi Ahmet Çetin, Şanlıurfa Bölge Müdürü Raif Atayık ve Şanlıurfa Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demir tarafından verildi.