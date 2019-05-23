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Bu haber 23 Mayıs 2019 23:59:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa İl Müftülüğü İhtiyaç Sahiplerini Unutmadı

Şanlıurfa İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şanlıurfa Şubesi tarafından tertip edilen “#İftardaSendeBizimlesin” sloganıyla ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayının sonuna kadar Eyyüp Peygamber Cami avlusunda her gün iftar yemeği verilecektir.

​Şanlıurfa İl Müftülüğü İhtiyaç Sahiplerini Unutmadı

Şanlıurfa İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şanlıurfa Şubesi #KardeşleriniUnutma diyerek ihtiyaç sahibi kardeşlerini unutmadı. 


Verilen iftar yemeği programı hakkında Şanlıurfa İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Taştan; “İlimizde Ramazan ayı dolu dolu yaşanmaktadır. Şanlıurfamızda din kardeşlerimize Ramazan ayı boyunca manevi duyguları camilerimiz ve irşad bürolarımızda yaşatırken maddi olarakta insanların ihtiyaçlarına yardımcı oluyoruz.


İl Müftülüğümüz ve Vakfımız Şanlıurfa Şubesi olarak Ramazanın ilk günlerinden itibaren Balıklı göl meydanında Şanlıurfa Valimiz Sn. Abdullah Erin beyin takdirleri ile halkımızın zekat, fitre ve fidye gibi bağışlarını kabul eden bir stand kurma kararı alarak standımızı kurduk. Daha sonra ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek 100 adet ihtiyaç paketi dağıtımı yaptık. Bunun yanında çeşitli programlarla ihtiyaç sahiplerine yardımcı olduk ve olmaya devam edeceğiz. Şimdi Ramazan ayının son gününe kadar Eyyüp Peygamber Caminde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize iftar saatinde her gün yaklaşık 500-750 kişiye yemek ikramı yapılacaktır.


Bu imkanları bizlere sunan hayır sahiplerimize teşekkür ediyor, Rabbimiz yapmış oldukları hayırlarını kabul eylesin inşallah” diyerek sözlerini tamamladı.
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