​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı

Fırat Nehri’nde İntihar Etmek İstedi

- Fırat Nehri'ne atlayan kızı vatandaşlar kurtardıEdinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinden Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine gelen 15 yaşındaki S.N. Fırat Nehri'ne atlayarak intihar etmek istedi. Sazlıklara tutunan kızı suya atlayan vatandaşlar ikna ederek çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Editör: Bahar Yüksel