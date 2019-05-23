​DKMP, Fahri Kuş Gözlemcisi Seçilen Urfalı İsa Amca’nın İstediği Yerine Getirldi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2019 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları çalışmalarında kendilerine yardımcı olan İsa Amca’nın kitap isteğini yerine getirdi. İstediği kitapları İsa Amcaya ulaştıran yetkililer, yaptıkları uzun sohbetten sonra İsa Amcayı Fahri Kuş gözlemcisi olarak belirledi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti,“2019 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) çalışmaları kapsamında bizlere yardımcı olan, çalışmalarımıza katkı veren İsa amcamızın bizden kitap isteğini kırmadık.Kendisini Fahri kuş gözlemcimiz olarak belirleyerek önümüzdeki yıl yapılacak KOSKS çalışmaları için kendisinden söz aldık.İsa amcamıza ve Abdullah beye; personellerimize yaptıkları çalışmalarda gösterdikleri destek için teşekkür ederiz.”Editör: Bahar Yüksel