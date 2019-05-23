​Devlet Hastanesinde Sülük İhalesi Açıldı! 60 Adet Sülük Alınacak

Vatandaşlardan Sülük İhalesine Tepki

Sakarya Akyazı Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı mevzuatına “geleneksel tıbbi hizmetler” adıyla giren sülük için ihale açtı.Sağlık Bakanlığı, "geleneksel" ve "tamamlayıcı" tıp uygulamalarını yaygınlaştırmaya devam ettirmesi ile beraber hastaneye 60 adet sülük alacaklar.Açılan sülük ihalesinde sülüklerin boyu ve miktarı belirtilirken, durumu duyan halk tepki göstermeye başladı. Daha bilimsel yöntemlerin kullanılması ve geliştirilmesi konusunda sülük ihalesini açanlara ateş püsküren vatandaşlar, “Geleneksel tıbba arşı değiliz ama malına mal katmak isteyenlerin bunu sağlık alanında sülük ihalesi olarak göstermesi bizlerin zoruna gidiyor” yorumunda bulundu.Editör: Bahar Yüksel