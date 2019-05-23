​Bakan Soylu, YSK, Çalmayı Hukuk Diliyle Söyledi

Soylu, YSK Hukuk Diliyle Söyledi

Yıldırm, Oylar çalındı Yazacak Halleri Yok

Soylu, YSK’nın kararında “çalınan oy” ile ilgili bir ifade olmaması ile ilgili ise şunları söyledi:Bir takım aklı evveller diyorlar ki, YSK kararında çalmayı söylemedi. Tam da söyledi. Hukuk diliyle söyledi. Bizim söylediğimiz gibi söylemedi. 30 Bin 200’ün üzerindeki oyun sayım döküm cetvellerinden tutanağına kadar yok olduğunu bunun da o oyların ve oradaki sonuçları yok hükmüne getireceğini çok net bir şekilde altını çizdi”AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım da katıldığı bir televizyon yayınında, bu konu ile ilgili, “Gerekçeli kararda böyle bir ‘oylar çalındı’ gibi bir tarafın söylemini yazacak halleri yok. Ama biz bunu halk diliyle söylüyoruz.” demişti.Editör: Bahar Yüksel