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Bu haber 23 Mayıs 2019 15:30:12 Tarihinde eklenmiştir.

BB Başkanı, Suriyeliler Ülkelerine Bayhram Tatiline Gidiyorsa Tehdit Yoktur

Türkiye Barolar Birliği Başkanı: Suriyeliler ülkelerine ziyarete gidebiliyorlarsa tehdit yoktur

BB Başkanı, Suriyeliler Ülkelerine Bayhram Tatiline Gidiyorsa Tehdit Yoktur

- Suriyeliler bayram tatiline gidiyor



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ramazan bayramına kısa bir süre kala 'bayram tatilini' ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler için; “Ülkelerine ziyarete gidebiliyorlarsa tehdit yoktur” dedi.



 

Suriyeliler Ülkelerine Gidebiliyorsa Tehdit Yoktur

Türkiye Barolar Birliği Başkanı: Suriyeliler ülkelerine ziyarete gidebiliyorlarsa tehdit yoktur.
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, bu yıl da Ramazan bayramı tatilini ülkelerinde geçirmek için için sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu. Sınıra gelen binlerce Suriyeli, Kilis Valiliğinin izni ile çoğunlukla Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Carabulus, Afrin ilçeleri, Mare, Soran, Aktarin kasabalarına gidiyor.



 

Türk Vatandaşların Haklarını Suiatimal Ediyorlar

Konuyla ilgili Metin Feyzioğlu şu mesajı verdi:
“3500 Suriye'li Kilis’ten Suriye'ye bayram ziyareti için geçmiş. Sığınmacılık,can güvenliği tehdidine bağlı.Ülkelerine ziyarete gidebiliyorlarsa tehdit yoktur. Hala Türkiye'de kalmaları bulundukları şehirlerdeki Türk vatandaşlarının haklarını suiistimal ediyor düşüncesindeyim. “




Editör: Bahar Yüksel
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