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Bu haber 23 Mayıs 2019 16:10:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Belediye Başkan Yardımcısı Darp Edildi

Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç’u darp eden Mustafa C. ve Mehmet Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

​Belediye Başkan Yardımcısı Darp Edildi

Geçtiğimiz gün saat 19.00 sıralarında evine gitmek üzere belediye binasından ayrılan Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, Yenice Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Yıldız Camii yakınlarına geldiğinde, iddiaya göre, önü bir süre önce belediyedeki işlerinden çıkarılan Mustafa C. ve Mehmet Y. tarafından kesildi. Koç'u darp eden ikili kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Koç, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağ kolunda kırık, başı ve yüzü olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu belirlenen Halil Koç, tedaviye alındı. 


Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa C. ve Mehmet Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



 

Tutuklanma haberini başkan iletti 

Sağlık durumu iyi olan Halil Koç'u ve eşi Hatice Koç'u eşi Selen Öküzcüoğlu ve belediye meclis üyesi Ali Zengin ile birlikte ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, saldırganların tutuklandığı haberini Halil Koç'a iletti. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar da Başkan Yardımcımız Halil Koç'un yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz. Demokratik hukuk devletinde şiddetin her türlüsü suçtur ve hangi amaç uğruna yapılırsa yapılsın kabul edilemez. Ayrıca bu şiddete destek vermek de aynı suça iştirak etmektir. Nitekim zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmışlardır. 31 Mart tarihinden beri gecemizi gündüzümüze katarak Alaşehir'i daha iyi bir yer haline getirmek için çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde belediyemizin almış olduğu tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkarılan iki şahsın gerçekleştirdiği bu olay bizleri derinden üzmüştür. Şahısların çalıştıkları birimde bulunan personel fazlalığı ve yapılan işin daha az personelle yapılmasının mümkün olması nedeniyle işten çıkarılan bu şahısların şehir eşkıyalığı yaparak arkadaşımızı darp etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu gibi şiddet olaylarının toplumsal birliğimize ve beraberliğimize zarar vermemesi için tüm Alaşehirlileri sükunete davet ediyor, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu tekrar belirtmek istiyoruz" dedi.  




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Belediye Başkan Yardımcısı Darp Edildi
​Belediye Başkan Yardımcısı Darp Edildi
Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç’u darp eden Mustafa C. ve Mehmet Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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