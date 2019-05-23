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Bu haber 23 Mayıs 2019 14:25:42 Tarihinde eklenmiştir.

Son Dakika Askerlik Açıklaması! Kanun Yürürlüğe Girerse Askerler Terhis Olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Yeni sistemde askerlik altı aya düşürülecek. Şu anda kışlada olan askerler kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler” dedi.

Son Dakika Askerlik Açıklaması! Kanun Yürürlüğe Girerse Askerler Terhis Olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, gündemde olan Askere Alma Kanunu ve Yedek Subaylık Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifine ilişkin TBMM'de gazetecilere bilgi verdi. Muş, “Yeni sistemde askerlik altı aya düşürülecek. Şu anda kışlada olan askerler kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler. Yedek ast subaylık müessesesi geliyor. Bir vatandaşımız altı ay askerlik yaptıktan sonra terhis olabilir ya da kendisinin talebi ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kadro ve onların uygun görmesi halinde bir altı ay daha Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapabilir. Eğer böyle bir tercihte bulunursa, asgari ücretten az olmamak üzere bir ücret ödemesi yapılacak. Bu sürenin sonunda kendisinin talebi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüşü oluşması halinde profesyonel olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet edebilir. Bir vatandaşımız bu şekilde devam ederse generalliğe kadar yükselme imkanı olacak. Bir vatandaşımız yedek astsubay olarak yaparsa, iki ay temel askerlik eğitimi ve on ay kıta eğitimi alacaktır. On aylık süre içinde vatandaşlarımız belli bir ücret alacaklardır” dedi. 



 

Bedelli Askerli Kalıcı Oluyor

Bedelli askerliğini kalıcı hale geldiğini de söyleyen Muş, “Yaş sınırı ortadan kalkıyor. 31 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Yedek asteğmenin maaşının altı katı olarak belirlendi. Bu bedeli yatıranlar bir ay askerlik görevini ifa etmiş olacaklar” ifadelerini kullandı. 
Yoklama kaçağı ve bakaya olanlara bir defaya mahsus bedelli askerlikten yararlanma hakkı getirildiğini belirten Muş, “Geçmişte kanun yürürlüğe girmeden önce yoklama ve bakaya kalanlar için bir defayla mahsus bedelliden faydalanma imkanı getirilecek. Sistemin kurgusu içinde yoklama kaçağı ve bakayalar bedelli askerlikten faydalanma imkanına sahip olamayacaklar. Kanun yürürlüğe girdikten sonra yoklama kaçağı veya bakaya olursa bir vatandaş her gün için 10 TL ceza öngörülmektedir” şeklinde konuştu.



 

Ordumuzun Her Zamankinden Daha Güçlü Olması İçin Çalışıyoruz

Askerlik hizmeti sonunda kalmaya karar veren vatandaşlar için sigorta ödemelerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine Muş, “İkinci altı ayda kalırsanız, sigorta veya Sosyal Güvenlik borçlanması da Bakanlıkça karşılanacaktır” diye konuştu. 
"Geriye ödeme olacak mı?" sorusu üzerine ise Muş, olmayacağını açıkladı. Beka tartışmalarının olduğu dönemde askerlik sisteminde değişiklik yapılmasına ilişkin soruya Muş, “Sistemin daha güçlü hale getirilmesi noktasında atılan adımdır. Vatandaşlarımızın bu görevi yapmasını hem de Silahlı Kuvvetlerinin çok daha iyi personelle ülkemizin savunmasını yapması konusunda adımlar atılmaktadır. Savunma sanayiinde teknolojik anlamda ateş üstünlüğü, ateş mukavemetini önemli atılımlar olarak düşündüğünüz zaman hepsi toplu olarak ele alınmalıdır. Silahlı Kuvvetlerin ve ülke savunmasını yapan ordumuzun her zamankinden daha güçlü olması için çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.  
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