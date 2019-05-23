Savcılık Şanlıurfa’da Kaçağa El Attı! Havadan Tespit Ediliyor

Başlayan tarımsal sulama sezonu ile birlikte artan kaçak elektrik kullanımını önlemeye dönük olarak dronelu ve jandarma destekli olarak yapıldı. El konulan trafoların 4 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu belirlendi. Tam donanımlı kaçak denetim ekiplerinin teknolojinin sağladığı imkânlardan da yararlanarak yaptığı son 3 günlük saha çalışması sırasında sadece Siverek ilçesine bağlı Turna Köyünde 20 kayıt dışı trafo tespit edildi. Çoğu tarımsal sulama amacıyla kullanılan bu trafolardan 16’sına savcılık kararıyla el konulurken, tespit edilen fakat fiziki engelleme, saklama veya kaçırma gibi nedenlerden dolayı el konulamayan 4 trafoyla ilgili olarak da yasal süreç başlatıldı. El konulan 16 trafonun 4 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güce sahip olduğu belirlendi.
Bu haber 23 Mayıs 2019 12:43:24 Tarihinde eklenmiştir.
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