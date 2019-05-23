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Bu haber 23 Mayıs 2019 12:43:24 Tarihinde eklenmiştir.

Savcılık Şanlıurfa’da Kaçağa El Attı! Havadan Tespit Ediliyor

Şanlıurfa’da Dicle Elektrik ekipleri tarafından gerçekleştirilen havadan denetimlerle tespit edilen ve çoğu tarımsal sulamada kullanılan 20 kayıt dışı trafoya savcılık kararıyla el konuldu.

Savcılık Şanlıurfa’da Kaçağa El Attı! Havadan Tespit Ediliyor

Başlayan tarımsal sulama sezonu ile birlikte artan kaçak elektrik kullanımını önlemeye dönük olarak dronelu ve jandarma destekli olarak yapıldı. El konulan trafoların 4 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu belirlendi. Tam donanımlı kaçak denetim ekiplerinin teknolojinin sağladığı imkânlardan da yararlanarak yaptığı son 3 günlük saha çalışması sırasında sadece Siverek ilçesine bağlı Turna Köyünde 20 kayıt dışı trafo tespit edildi. Çoğu tarımsal sulama amacıyla kullanılan bu trafolardan 16’sına savcılık kararıyla el konulurken, tespit edilen fakat fiziki engelleme, saklama veya kaçırma gibi nedenlerden dolayı el konulamayan 4 trafoyla ilgili olarak da yasal süreç başlatıldı. El konulan 16 trafonun 4 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güce sahip olduğu belirlendi. 
 
 
 

Dronelu kaçak trafo denetimi 

Kaçak tüketimle mücadelede teknolojinin tüm imkanlarını kullanan Dicle Elektrik, sahada dronelardan da yararlanıyor. Uzman ekipler tarafından kullanılan dronelar ile bir merkezden 5 kilometre çapındaki alan havadan kontrol edilebiliyor. Droneların koordinatlarıyla birlikte çektiği görüntüler ise hukuki açıdan delil olarak kullanılabiliyor. Bu da özellikle sahada denetim yaparken engellenen, sık sık saldırıya uğrayan kaçakla mücadele ekiplerine büyük avantaj sağlıyor. 
 
 
 

Kayıt altına almakta kararlıyız 

Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, “kaçak elektrik tüketilmesi yoluyla ekonomiye verilen bu zararın kabul edilemeyeceğini belirterek, şirket olarak kaçak tüketimi önlemek ve kayıt altına almakta kararlıyız” dedi. 
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Savcılık Şanlıurfa’da Kaçağa El Attı! Havadan Tespit Ediliyor
Savcılık Şanlıurfa’da Kaçağa El Attı! Havadan Tespit Ediliyor
Şanlıurfa’da Dicle Elektrik ekipleri tarafından gerçekleştirilen havadan denetimlerle tespit edilen ve çoğu tarımsal sulamada kullanılan 20 kayıt dışı trafoya savcılık kararıyla el konuldu.
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