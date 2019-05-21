- Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi 

Ptlayıcı İmha Edildi

- Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildiEdinilen bilgiye göre, Suriye sınırına komşu Akçakale ilçesine bağlı Yağmuralan Mahallesi'ndeki bir mağara içerisinde 70 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) madde ele geçirildi. C4, aminyumnitrat, çivi ve aküye bağlanmış hazır vaziyette maddelerle destekli patlayıcının çevresinde güvenlik güçleri güvenlik çemberi oluşturdu. Patlayıcı madde, Akçakale İlçe Jandarma ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.Ele geçirilen patlayıcı ile örgüt üyelerinin eylem yapmayı planlandığı bildirildi.Editör: Bahar Yüksel