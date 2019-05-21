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Bu haber 21 Mayıs 2019 17:30:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Gölde erkek cesedi bulundu

Topraklı mahallesinde bulunan Baraj Gölünde erkek cesedi bulundu.

​Gölde erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, olay, Adana’nın Çukurova ilçesi, Topalak Mahallesinde meydana geldi. Seyhan Baraj Gölü kenarında balık tutmaya gelen vatandaşlar gölün yüzeyinde bir ceset olduğunu fark edip polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri botla gelerek cesedi kıyaya çıkardı.



Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın erkek olduğu belirlendi. Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken kimliğin belirlenmesi için kayıp başvurularına bakılıp, parmak izi alındı.  






Editör: Bahar Yüksel
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