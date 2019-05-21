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Bu haber 21 Mayıs 2019 17:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Beraber çalıştığı Arkadaşını Kurşun Yağmuruna Tuttu! Pişman değilim dedi

Beraber iş yaptığı arkadaşını kurşun yağmuruna tutarak 4 yerinden yaralayan şahıs yakalandı. Zanlı ifadesinde "Pişman değilim" dedi.

​Beraber çalıştığı Arkadaşını Kurşun Yağmuruna Tuttu! Pişman değilim dedi

Olay, Bursa Nilüfer ilçesi Görükle semti Dumlupınar Mahallesi Fındık Sokak'ta meydana geldi. Evine gitmek için otomobiline binen Ali C. (40), seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. 


 

Payıma Düşeni Vermedi Kurşunladım

Vücudunun 4 yerine kurşun isabet eden Ali C. hastaneye kaldırılırken, polis saldırganın peşine düştü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda zanlının Ali C. ile ortak iş yapan Volkan A. (25) olduğu tespit edildi. Volkan A'nın yakalanması için harekete geçen ekipler, şüpheliyi Gürsu ilçesine bağlı bir köyde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Volkan A., ifadesinde Ali C'nin ortak yaptıkları işin parasını vermediğini, bu yüzden saldırdığını ifade ederek, "Beraber iş yapıyoruz. En son yaptığımız işte payıma düşeni vermedi. Ben de bu yüzden yaptım. Pişman değilim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  




Editör: Bahar Yüksel


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Asayiş
​Beraber çalıştığı Arkadaşını Kurşun Yağmuruna Tuttu! Pişman değilim dedi
​Beraber çalıştığı Arkadaşını Kurşun Yağmuruna Tuttu! Pişman değilim dedi
Beraber iş yaptığı arkadaşını kurşun yağmuruna tutarak 4 yerinden yaralayan şahıs yakalandı. Zanlı ifadesinde "Pişman değilim" dedi.
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