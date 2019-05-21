​Ayhan, Belgelerle Konuştu! Kredi Borçlarını Vatandaşlara Sunuyorum

Borç Karşılığında Halka Hizmet Yapılmıştır

Akçakale eski Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, son günlerde özellikle sosyal medyada Akçakale Belediyesinin borçlarının olduğunu ve bu borçlarla hizmet yapılmadı iddialarını belgeleri ile yayınladı.Abdulhakim Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti;“Değerli Akçakaleli Hemşerilerim Akçakale Belediyesinin borcunu sanki hiç hizmet yapılmamış, bu paralar şahsi olarak harcanmış gibi yaygara koparanlara, geçtiğimiz günlerde bu borcu açıklamalarını istemiştim. Fakat, Halkımızı Yalan Yanlış bilgilerle yanıltmaya çalışanlara karşı Belediyemizin hangi kalemlere borcu olduğunu ben buradan halkıma açıklamak istiyorum. Değerli Hemşerilerim. İller Bankasından edinilen borç Aşağıda vereceğim tabloda açık ve net olarak belirtilmiştir. Ve Bu borcun karşılığında Halkımıza hizmet yapılmıştır. Aksini iddia eden varsa buyursun kendileri açıklasın. Tabloda belirtilen borçlar dışında bu paranın bir lirası bile şahsi olarak asla harcanmamıştır. İller Bankasından aldığımız kredi borcu ve yaptığımız çalışmaları kalem, kalem Halkımla paylaşıyor, Takdiri de Akçakale Halkıma bırakıyorum”Editör: Bahar Yüksel