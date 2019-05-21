​Türkiye Diyanet Vakfı Şanlıurfa Şubesi İhtiyaç Sahibi Aileleri Unutmadı

“Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin” sloganıyla yola çıkan TDV Şanlıurfa Şubesi, bu yılki ramazan yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerini unutmadı.
ihtiyaç Sahiplerinin 1 Aylık İhtiyaçları KarşılandıTDV görevlisi Mehmet Selçuk Fidancı ve beraberindeki gönüllülerin katılımıyla ailelerin yaklaşık 1 aylık ihtiyacını karşılayacak gıda paketleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Şanlıurfa İl Müftüsü ve TDV Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Taştan, vakıf olarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gıda kolisi dağıtımının tamamlandığını dile getirdi.
Editör: Bahar Yüksel
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