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Bu haber 21 Mayıs 2019 11:30:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Türkiye Diyanet Vakfı Şanlıurfa Şubesi İhtiyaç Sahibi Aileleri Unutmadı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şanlıurfa Şubasi tarafından, 2019 yılı ramazan yardım çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’daki ihtiyaç sahipleri 100 aileye gıda paketi dağıtıldı.

​Türkiye Diyanet Vakfı Şanlıurfa Şubesi İhtiyaç Sahibi Aileleri Unutmadı

“Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin” sloganıyla yola çıkan TDV Şanlıurfa Şubesi, bu yılki ramazan yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerini unutmadı. 





 

ihtiyaç Sahiplerinin 1 Aylık İhtiyaçları Karşılandı

TDV görevlisi Mehmet Selçuk Fidancı ve beraberindeki gönüllülerin katılımıyla ailelerin yaklaşık 1 aylık ihtiyacını karşılayacak gıda paketleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Şanlıurfa İl Müftüsü ve TDV Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Taştan, vakıf olarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gıda kolisi dağıtımının tamamlandığını dile getirdi.



Editör: Bahar Yüksel
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