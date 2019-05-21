​Türkiye Diyanet Vakfı Şanlıurfa Şubesi İhtiyaç Sahibi Aileleri Unutmadı

ihtiyaç Sahiplerinin 1 Aylık İhtiyaçları Karşılandı

“Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin” sloganıyla yola çıkan TDV Şanlıurfa Şubesi, bu yılki ramazan yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerini unutmadı.TDV görevlisi Mehmet Selçuk Fidancı ve beraberindeki gönüllülerin katılımıyla ailelerin yaklaşık 1 aylık ihtiyacını karşılayacak gıda paketleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.Şanlıurfa İl Müftüsü ve TDV Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Taştan, vakıf olarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gıda kolisi dağıtımının tamamlandığını dile getirdi.Editör: Bahar Yüksel