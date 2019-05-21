Suriyeliler Döner Bıçaklarıyla Saldırdı! Türkler Canını Zor Kurtardı

Gaziantep’te Can Güvenliğimiz Yok

Sorgularının Ardından Serbest Bırakıldı

Olay, dün, Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli 2 ailenin bireyleri arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken taraflar, birbirine döner bıçakları ve sopalar ile saldırdı.Aynı yerde birkaç ay önce Necati Bağcı adında bir genç Suriyeliler tarafından boğazından kesilerek öldürülmüştü. Kavgayı gören vatandaşlar; “Gaziantepte çektiğim bu görüntü Suriye’den bir savaş sahnesi değil. Burası Türkiye ve döner bıçaklarıyla bağıra çağıra kan döken bu Suriyelilerle Gaziantep’te kimsenin can güvenliği yok” ifadelerini kullandı.Ortalık savaş alanına dönerken, ihbarla olay yerine gelen polisler, kavgayı sonlandırdı. Kavgada 3 kişi, hafif yaralanırken, bazı kişilerin gözaltına alınıp, sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.Suriyeli ailelerin kavgası, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Editör: Bahar Yüksel