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Bu haber 21 Mayıs 2019 10:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Küçük Kızı Boynundan Öperek Taciz Eden Sapık Kadın Dayağı Yedi

Gaziantep’te bir şahsın sokakta yürüyen kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı duyan vatandaşlar adama tepki gösterip meydan dayağı atarken, genç bir kadın ise tacizciye terlikle saldırdı.

​Küçük Kızı Boynundan Öperek Taciz Eden Sapık Kadın Dayağı Yedi

 -Küçük kızı taciz eden şahıs kameralara yakalandı

 

Kıza Arkadan Sarılarak Boynundan Öpmeye Çalıştı

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Salih G. isimli şahıs yolda yürüyen iki kız çocuğunu takip etmeye başladı. Bir süre takip ettikten sonra kızlara bir şey soran ve çocuklardan birini arkadan sarılarak boynundan öpmeye çalışan Salih G. güvenlik kameralarına yakalandı. Şahıs kaçmaya çalışırken market sahibinin sesleri duyup olaya müdahale etmesiyle yakalandı. Yakalanan şahsa çevredeki vatandaşlar meydan dayağı atarken, genç bir kadın ise tacizciye terlikle saldırdı. 



(Sapığı döven Birsen Batar isimli genç kadın)



 

Akıl Hastasıyım, Benim de Çocuklarım Var

Olayı duyduktan sonra çok öfkelendiğini söyleyen Birsen Batar isimli genç kadın, "Olay olduğu sırada balkondaydım. Çocukların sesini duyup korku dolu bakışlarını görünce aşağı indim. Geldiğimde zaten büfe sahibi ağabey şahsı etkisiz hale getirmişti. Ben gelince de kaçmaya çalıştı. Normalde şiddet yanlısı değilim ama bu gibi vakalarda bir birikmişlik var içimizde. Şahıs bana akıl hastasıyım, benim de kız çocuklarım var deyince öfkelendim ve saldırıya geçtim. Adam ekmek almaya giden çocuklara arkadan yanaşıp öpmeye çalışıyor. Market sahibi de olayı duyar duymaz müdahale ediyor ki etmeseydi çocukları aşağıda garaja götürüp daha kötü şeyler yapacakmış. O yüzden aklıma geçmişte yaşanmış olaylar geldi ve o şiddetle terlikle saldırdım adama" dedi. 






 

Çocuk Tanımıyorum Deyince Etkisiz Hale Getirdim

Çocukların çığlıklarını duyduktan sonra olaya müdahale eden ve şahsı yakalayan market sahibi İbrahim Halil Polat, "O gün iş yerimi açarken çocukların sesini duydum. Çocukların yanına koşup ne oldu deyince. Çocuk, amca bu beni öpüyor dedi. Ben de tanıyor musun dedim. Çocuk yok dedikten sonra da şahsı etkisiz hale getirdim. Sonrasında da diğer vatandaşlar gelerek tepkisini gösterdi" diye konuştu. 





 

Polis Şahsı Gözaltına Aldı

Öte yandan vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekiplerinin şahsı emniyete götürdükleri ve işlemlerinin devam ettiği vurgulandı. 



Editör: Bahar Yüksel
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