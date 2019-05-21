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Bu haber 21 Mayıs 2019 09:30:21 Tarihinde eklenmiştir.

İslam’a en uygun yaşayan ülkeler listesi! İlk 40’ta Müslüman ülke yok!

İslama en uygun yaşayan ülkeler listesi açıklandı. İlk 40’ta Müslüman ülke yok! Türkiye 95’inci sırada yer alırken, en İslami ülke Yeni Zelanda olarak belirlendi.

İslam’a en uygun yaşayan ülkeler listesi! İlk 40’ta Müslüman ülke yok!

ABD’deki George Washington Üniversitesi’nden iki akademisyen 2010 yılında “İslam Ülkeleri Ne Kadar İslami?” başlıklı bir araştırma yayımladılar.
Araştırma giderek genişleyerek Müslüman olmayan ülkeleri de kapsayacak şekilde, İslam’a en uygun yaşanılabilir ülkelerin değerlendirildiği ‘İslamilik Endeksi Listesi’ açıklandı.



 

Yeni Zelanda Birinci Sırada

Listede batılı ülkelerin ilk sıralarda yer alması dikkat çekerken Müslüman ülkelerinse son sıralarda yer alması şaşırttı. Yaşanan terör saldırısının ardından Müslümanlara yönelik tutumlarıyla büyük takdir toplayan Yeni Zelanda sıralamada birinci oldu. Listenin ilk 40 sırasında Müslüman ülke bulunmuyor. Türkiye geçtiğimiz yıla göre 14 sıra gerileyerek 95. sırada yer aldı.



 

Türkiye 95. sırada 

2018 İslamilik Endeksi listesinde Türkiye bir önceki yıla göre 14 sıra birden düşerek 153 ülke arasından 95’inciliğe geriledi.
En yüksek puanını ekonomi alanında alan Türkiye, uluslararasıilişkiler kategorisindeyse 148’inci olarak yer aldı.




Editör: Bahar Yüksel
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Kültür
İslam’a en uygun yaşayan ülkeler listesi! İlk 40’ta Müslüman ülke yok!
İslam’a en uygun yaşayan ülkeler listesi! İlk 40’ta Müslüman ülke yok!
İslama en uygun yaşayan ülkeler listesi açıklandı. İlk 40’ta Müslüman ülke yok! Türkiye 95’inci sırada yer alırken, en İslami ülke Yeni Zelanda olarak belirlendi.
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