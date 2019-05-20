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Bu haber 20 Mayıs 2019 21:45:43 Tarihinde eklenmiştir.

​Cezaevi Firarisi Vatandaşı Rehin Aldı! Polis Film Gibi Operasyon Düzenledi

20 yıl hapis cezası aldığını ileri sürerek gece sanayi sitesine gelip rastgele ateş edip 1 kişiyi yaralayan, daha sonra da egzozcuyu rehin alan hükümlü, alkol alıp sızdı. Egzozcu kurtulup kapıyı üzerine kilitleyerek eve gidip sabah iş yerine geldiğinde hükümlünün iş yerinde olduğunu görünce polise haber verdi. Özel hareketın iş yerine yaptığı operasyonda şahsın intihar ettiğini belirledi.

​Cezaevi Firarisi Vatandaşı Rehin Aldı! Polis Film Gibi Operasyon Düzenledi

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, dün gece 20 yıl hapis cezası aldığını ileri sürülen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi sanayi sitesine girerek rast gele ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi ayağından hafif şekilde yaralandı. Daha sonrada hükümlü, egzozcu Ali Çilesiz'in iş yerine girdi. Çilesiz'in kafasına silah dayayıp "Ben 20 yıl hapis cezası aldım ama hapse girmek istemiyorum" diye onu ölümle tehdit etti. Çilesiz sakinliğini koruyup şahsa alkol ikram edip birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonrada hükümlü sızınca Çilesiz kapıyı kilitleyip eve gitti.



 

20 Yıl Hapis Cezası Aldım, Yaşamak İstemiyorum

Sabah tekrar iş yerine geldiğinde hükümlünün burada olduğunu gördü. Hükümlü tekrar Çilesiz'e silah doğrultunca hemen dışarı kaçıp polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis hükümlüyü ikna etmek istedi. Ancak hükümlü polise de 20 yıl hapis cezası aldığını yaşamak istemediğini teslim olmayacağını söyledi. Bunun üzerine iş yerine özel harekat, ambulans ve müzakereci polis çağrıldı. Özel harekatın zırhlı aracıyla iş yerine giren müzakereci polis, "Eli silahlı şahıs silahını bırak konuşalım. Konuşarak her şeyi halledebiliriz. Söz veriyorum sana bir şey olmayacak" dedi. Ancak bunu polis defalarca tekrarlama sına rağmen ses gelmeyince özel hareket polisi operasyon başlattı. Önce şahsın saklandığı yerin camları kırıldı. Daha sonra da kapı kırılarak içeri gaz bombası atılıp girildi. Ancak şahsın içeri de kafasına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Çilesiz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çilesiz 24 saat alkol aldığı için gece polisi aramak aklına gelmediğini, sabah iş yerine gelince hükümlünün yine iş yerinde olduğunu görünce polisi aradığını söyledi. 

Adana'da bir kişiyi rehin alıp bıraktıktan sonra polis gelince intihar eden şahsın kasten adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl 8 ay hapis cezası alan ve cezaevinden kaçan Fatih Usbahalı olduğu ortaya çıktı.



 

Egzozcuda intihar eden şahsın kimliği belli oldu

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün gece hapis cezası aldığı ileri sürülen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi sanayi sitesine girerek rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerlerinde isabet oldu. Daha sonra da hükümlü, egzozcu Ali Çilesiz'in iş yerine girdi. Çilesiz'in kafasına silah dayayıp "Ben hapis cezası aldım ama hapse girmek istemiyorum. Beni sakla" diye onu ölümle tehdit etti.
Çilesiz sakinliğini koruyup şahsa alkol ikram edip birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra da hükümlü sızınca Çilesiz kapıyı kilitleyip eve gitti. Sabah tekrar iş yerine geldiğinde hükümlünün burada olduğunu gördü. Hükümlü tekrar Çilesiz'e silah doğrultunca hemen dışarı kaçıp polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis hükümlüyü ikna etmek istedi ancak hükümlü polise de 20 yıl hapis cezası aldığını, yaşamak istemediğini, teslim olmayacağını söyledi. Bunun üzerine iş yerine özel harekat, ambulans ve müzakereci polis çağrıldı. Özel harekatın zırhlı aracıyla iş yerine giren müzakereci polis, "Eli silahlı şahıs silahını bırak konuşalım. Konuşarak her şeyi halledebiliriz. Söz veriyorum sana bir şey olmayacak" dedi. 



 

Özel harekat Polisi Operasyon Başlattı

Bunu polis defalarca tekrarlamasına rağmen ses gelmeyince özel hareket polisi operasyon başlattı. Önce şahsın saklandığı yerin camları kırıldı. Daha sonra da kapı kırılarak içeri gaz bombası atılıp girildi ancak, şahsın içeride kafasına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Polis şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı için parmak izini alarak kimliğine ulaşmaya çalıştı. Yapılan çalışmada şahsın isminin Fatih Usbahalı (41) olduğu, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası aldığı ve Tarsus Kapalı Cezaevinde yatarken 12 Mayıs günü kaçtığını tespit etti.

Şahsın cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.  




Editör: Bahar Yüksel


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