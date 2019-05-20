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Bu haber 20 Mayıs 2019 20:40:16 Tarihinde eklenmiştir.

Banu Alkan, Yakımın Mazotunu Alamadığım Zamanlar Oldu

​'Afrodit' lakaplı Banu Alkan, katıldığı programda,"Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu" dedi. "Ben Türkiye'nin en namuslu kadınıyım" ifadelerini kullanan Alkan’ın katıldığı program sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

Banu Alkan, Yakımın Mazotunu Alamadığım Zamanlar Oldu

61 yaşındaki ‘Afrodit’ lakaplı Banu Alkan bir TV programına konuk oldu. katıldığı programda hayatına dair açıklamalarda bulunan Alkan’ın "Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu" cümlesi en çok konuşulan konu oldu.

İşte Alkan’ın o açıklamaları;
“Herkes zor zamanlar geçirir. Herkes gibi ben de ekonomik olarak zorlandım. Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu. Eski günleri özlemiyorum, ben çok güzel yaşıyorum. 80'li yıllarda saçımı boyatmak için yurt dışına, Paris'e gider gelirdim. Bütün gazeteler günlerce bunu yazardı. Hepsi seyircime saygımdan... 


 

Ayrıldıktan Sonra 2 Yıl Bana Murat Baktı

Başım sıkıştığında bir şey istesem gelir, yardım eder. Ayrıldıktan sonra 2 yıl param olmadığında Murat bana baktı. Çok dürüst bir insandır. Ayrıldıktan sonra 1 yıl aynı derecede sevdim. Murat ile ayrılalı 10 yıl oldu, ben çocukları büyütmekten önüme bakamadım.



 

Ben Türkiye’nin En Namuslu Kadınıyım

Amerikalı sevgilimle hiç görüşmedik, hep telefonla konuştuk. Kendisi Los Angeles'ta yaşıyordu. Söz-müzik işleri vardı, o şekilde tanışmıştık. Sevgilimle tokalaşmamak için 'şehir dışındayım' dedim. Ben Türkiye'nin en namuslu kadınıyım. Hiçbir zaman maddiyata önem vermedim. 




Editör: Bahar Yüksel
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Banu Alkan, Yakımın Mazotunu Alamadığım Zamanlar Oldu
Banu Alkan, Yakımın Mazotunu Alamadığım Zamanlar Oldu
​'Afrodit' lakaplı Banu Alkan, katıldığı programda,"Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu" dedi. "Ben Türkiye'nin en namuslu kadınıyım" ifadelerini kullanan Alkan’ın katıldığı program sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.
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