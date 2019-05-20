​Özyavuz, Harranlılara Verdiği Sözü Yerine Getiryor

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz göreve geldiği günden bu yana ilçenin turizme kazandırılması amacı ile çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Başkan Mahmut Özyavuz; Göreve geldikten sonra ilk olarak Harran’ın tarihi dokusuna zarar veren çarpık beton yapıları yıkmıştı.Başkan Özyavuz; son olarak sur içinde Cumhuriyet mahallesinde bulunan tarihi caminin restorasyona girmesi için yetkililere talimat verdi. Harran kalesi karşısında bulunan tarihi camide onarım çalışmalarına başlayan ekipler, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Cami inşaatı alanını gezerken açıklamalarda bulunan Başkan Özyavuz: Bizler Harran ve Harran’ın tarihine sahip çıkmak için buradayız. Bu vesileyle Cumhuriyet mahallemizde bulunan tarihi camimizin eksiklerini göz önünde bulundurarak, onarım kararı aldık. Tabi camimizi onarırken daha önce dediğimiz gibi Harran’ın tarihi yapısına uygun, onarım taşlarının ve peyzaj düzenlemesinin daha sade olmasına dikkat edeceğiz.Başkan Özyavuz; Camimizin onarımı bitene kadar, vatandaşlarımızın ibadetlerini yapmaları için de belediye ekiplerimiz geçici bir mescit kuracaklar" dedi.Editör: Bahar Yüksel