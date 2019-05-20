​Şanlıurfa’da Toplu Taşıma Çilesi! Şoför ve Vatandaşlar Birbirine Giriyor

Şanlıurfa’da kavurucu sıcaklar başladı. Bu sıcaklarda klima açmayan Belediye Otobüslerini kullanan vatandaşlar, klima açılması gerektiğini söylediğinde kendilerini şoförle kavga ederken buluyorlar.Şanluurfa’da Hissedilen Sıcaklık 40 DereceHava sıcaklıklarının derece olarak çok yüksek olmamasına rağmen hissedilen sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıktığı Şanlıurfa’da vatandaşlar toplu taşıma çilesi çekiyor. Güneşin etkili olduğu saatlerde özellikle ramazan ayında oruçlu olan vatandaşlar kısa mesafelerde bile toplu taşımayı kullanıyorlar. Bu durumlarda bile klimaların açılmadığı belediye otobüslerinde vatandaşlar isyan ediyor.Vatandaşın isyanına şoförlerden sert tepki gelince ortam yerini tartışmaya bırakıyor. Vatandaşların da şoförlerin de bu durumdan oldukça rahatsız olduğu bilgisini edindiğimiz konu hakkında yetkililerden durma el atmasını talep ediyoruz.Gerekçesi Nedir?Urfalı vatandaşların artık daha iyi bir hizmet alamaya ihtiyacı var. Vatandaşların hakkı olan hizmeti hangi gerekçe ile vermiyorsunuz?Editör: Bahar Yüksel