Belediye Verdiği İş Sözünü Tutmayınca, İşsiz Genç Kendini Yaktı

Belediyeden olumsuz Yanıt Alınca Kendini Yaktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine 31 Mart öncesinde iş başvurusunda bulunan Mustafa Sayıcı’ya söz verilmiş, seçimden sonra ise “niye rahatsız ediyorsun” diyerek darp edildiği iddia edilmişti.İş-Kur’da istediğini bulamayan eski hükümlü işsiz vatandaş “hükümlük kadrosundan” AKP'li Şahinbey Belediyesine iş başvurusunda bulundu. İşsiz vatandaş Eyüp Dal, önce olumlu cevap aldığı Şahinbey Belediyesinden daha sonra olumsuz yanıt alınca belediye binası önüne üzerinde döktüğü benzinle kendisini yaktı. Eyüp Dal, ağır yanıklar içerisinde kaldırıldığı yoğun bakım merkezinde ancak 4 gün dayanabildi.Şahinbey Belediyesinden acılı aileye başsağlığı dilemediği bilgisi edinildi.