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Bu haber 20 Mayıs 2019 14:39:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Kanalda Cesedi Bulunmuştu! Aşk Cinayeti Çıktı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, sulama kanalında cesedi bulunan Mustafa Şahap'ın, eşinin sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

​Kanalda Cesedi Bulunmuştu! Aşk Cinayeti Çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Ortaören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 13 Mayıs günü sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, cesedi kanaldan çıkardı. Yapılan parmak izi incelemesinden cesedin, eşi tarafından bir gün önce kayıp şikayetinde bulunulan Mustafa Şahap'a ait olduğunu belirlenmişti. Yapılan inceleme sonucunda 2 çocuk babası Şahap'ın başına sert cisimle vurulduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Şahap'ın öldürüldüğü belirlenirken, son olarak İlhan D. ve Sabri G. ile görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Güvenlik güçleri, Şahap'ın eşi Esma'nın, kocasıyla son görülen 2 kişiden İlhan D. ile ilişki yaşadığını da belirledi. Esma Şahap, İlhan D. ve Sabri G., jandarma tarafından gözaltına alındı. 



 

Taşla başına vurup sulama kanalına atmış 

Şüphelilerden Sabri G., sorgusunda kent merkezinde çekicilik yapan Mustafa Şahap'ın motosikletinin çalındığını öğrendiğini belirterek, kendisine 750 lira karşılığında motosikletinin yerini bildirebileceğini söylediğini iddia etti. Sabri G., sorgusunun devamında, “Bu konuşmayı duyan İlhan D., Mustafa ile aracı olacağını söyledi. Sahur vakti Mustafa'yı aradı ve otomobille evinden alarak sulama kanalı yanına geldik. Kanal kenarında İlhan, taşla Mustafa'nın başına vurdu ve kanala attı. Ben yardım etmek isteyince de beni engelledi. Sonrasında da korktuğum için kimseye bunu anlatamadım" dedi. 



 

Sevgilisini arayarak 'Kurtulduk' demiş 

Sabri G., ayrıca başına taşla vurulan Mustafa Şahap'ın kanalda akıntıya kapılarak gözden kaybolmasının ardından İlhan D.’nin sevgilisi olan Esma Şahap'ı arayarak, "Kurtulduk" dediğini söyledi. Telefon kayıtları üzerinden yapılan incelemede, İlhan D. ile Esma Şahap'ın olay sırasında görüştükleri de saptandı. 

İlhan D. ise olay günü aracılık ederek Sabri G. ile Mustafa Şahap'ı buluşturduğunu savundu. Kanal kenarında Sabri G.'nin, tartıştığı Şahap'ı öldürdüğünü öne sürdü. Esma Şahap ile ilişkisini doğrulayan İlhan D., “Kurtulduk' şeklindeki söylemini ise hatırlamadığını aktardı 

Esma Şahap ise ifadesinde sanıklardan İlhan D. ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu doğruladı. Psikolojisi bozulduğu sırada sevgilisine eşinden kurtulmak istediğini söylemiş olabileceğini belirten Esma Şahap, "Olay günü İlhan'ı aradığım doğrudur. Her zamanki rutin konuşma için aradım. O sırada 'Kurtulduk' şeklinde bir kelime geçti ama ne olduğunu anlamadım. Olayla benim bir ilgim yoktur" dedi. 

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sabri G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İlhan D. ile Esma Şahap ise 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. 


Editör: Bahar Yüksel
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