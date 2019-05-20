​Koca Dehşeti! Doktor, Eşine Kurşun Yağdırdı

Tartışma Çıkınca Kadın Arabadan İndi

Çocuğunun Yanında Eşine Kurşun Yağdırdı

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent semtinde yaşandı.İddiaya göre, çocuklarının bir etkinliğinden dönen Müzeyyen Boylu I., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otomobilin içinde eşi ile tartıştı. Tartışma sonrası çocuğu ve eşini otomobilde bırakan Müzeyyen Boylu I., araçtan çıkarak yürümeye başladı.Bu sırada aracını park eden ve doktor olduğu öğrenilen Mesut I., çocuğunun yanında belinden çıkardığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Yüzüne ve karnına toplam 14 kurşun isabet eden Müzeyyen Boylu I., olay yerinde hayatını kaybetti.Editör: Bahar Yüksel