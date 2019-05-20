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Bu haber 20 Mayıs 2019 12:00:11 Tarihinde eklenmiştir.

​İki Aile Arasında Katliam Gibi Arazi Kavgası! 6 ölü, 6 yaralı

İki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

​İki Aile Arasında Katliam Gibi Arazi Kavgası! 6 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kars Sarıkamış'a bağlı Çamyazı köyünde iki aile arasında arazi yüzünden kavga çıktı. 


 

Arazi Kavgasında 6 Ölü 3’ü Ağır 6 Yaralı

Daha sonra büyüyen kavgada silahlar çekildi. Silahların ateşlendiği kavgada H.G., M.G., B.G, A.P., R.G. ve N.G. hayatını kaybetti. A.G., F.D., Ö.D, H.G., E.G. ve Y.G. yaralandı. Yaralılar oyla yerine giden ambulanslarla Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere sevk edildi. Kars Harakani Hastanesi'ne sevk edilen 3 yaralıdan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılardan 3'ü ise Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



 

Polis hastane önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı

Öte yandan Sarıkamış Çamyazı köyünde çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından polis Sarıkamış Devlet Hastanesi ve Kars Harakani Devlet Hastanesi önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Özel Hareket ve Çevik Kuvvet ekiplerinin önlem aldığı hastane önlerinde adeta kuş uçurtmuyor.  





Editör: Bahar Yüksel
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