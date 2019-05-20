​AK Parti İlçe Başkanlığına EYP'li ve Havai Fişekli Saldırı

Olay, Diyarbakır Kayapınar İlçesi Selahattin Eyyubi Bulvarında bulunan AK Parti Kayapınar İlçe Başkanlığında meydana geldi.
İlçe Binasına Havai Fişekle SaldırıEdinilen bilgilere göre dün gece saat 22:15 civarı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından AK Parti Kayapınar İlçe Teşkilatına EYP ve havai fişekli saldırı meydana geldi.
Saldırıca Can ve Mal Kaybı YaşanmadıSaldırı esnasında atılan 2 EYP'den biri patlarken diğeri bomba imha ekipleri tarafından imha edildiği öğrenilen saldırıda herhangi bir can ve mal kaybı oluşmazken olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.
Editör: Bahar Yüksel
Yorum Yap