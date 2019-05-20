​İlyas Salman Öldü Mü? İşte Gerçekler

İlyas Salman Hayatını Kaybetti

İLYAS SALMAN KİMDİR?

İlyas Salman'ın Müzik albümleri

İlyas Salman'ın Aldığı ödüller

İlyas Salman’ın öldüğü ile ilgili yapılan paylaşımlar hızla büyüdü.Yakınlarından herhangi bir açıklama gelmemekle beraber, sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar şöyle;“Değerli arkadaşlarım yeşil çamın değerli ve sevilen kişilerinden İlyas Salman hakkın rahmetine kavuşmuştur Allah rahmet eylesin.”1954 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesi Asar Köyü'nde doğdu.Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu, konservatuarda eğitim görürken son sınıfta okuldan kovuldu. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğu yaptı. Sinemada köylü tiplemeleri ile tanındı.Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. 1997-2000 yılları arasında 3 yıl boyunca Ankara Birlik Tiyatrosu'nda sahneye çıkmıştır. Son olarak İleri Yayınları'ndan Hasretim Sansürlüdür isimli şiir kitabı çıkmıştır.Devrim adında bir kızı, Temmuz Ali adında bir oğlu vardır.Türksolu adlı dergide yazı yazmaktadır.OyuncuAdressiz Sorgular (2006)Sis ve Gece (2006) - CumaGüneş de Karanlığa Düşer (2003)Sen Hiç Güneşte Üşüdün mü? (2003)Çığlığın Dağlarda Yükselir (2003)Fakiro (2001)Gülerken Ağladık (1998)Tatil Belası (1997)Yasemince (1997)Rambo Ramiz (1995)Tek Ayaklı Kuşlar (1995)Karımı Aldatamam (1995)Antika Kabadayı (1995)Naylon Karı (1995)Yoksa Yaşlandım mı? (1994)Talihsiz Bilo (1994)Sarhoş (1994)Kızlar Sınıfı (199Zavallı (1990) - AliAile Bağları / Deli Fişek (1990)Kınalı Hanzo (1989) - İlyasAfacan (1989)Aptal Aşık (1988)Keklik Ali (1988)Fikrimin İnce Gülü / Sarı Mercedes (1987) - BayramGönlü Bol (1987)Aşk Peşinde (1987) - İlyasAva Giden Avlanır (1986)Ben Milyoner Değilim (1986)Karaman'ın Koyunu (1986)Sen Neymişsin Be Abi (1986)Deliye Hergün Bayram (1985)Köfteci Holding (1985)Sarı Öküz Parası (1985)Fakir Milyoner (1985)Para Babası (1985)Ekmek Elden Su Gölden (1985)Uyanıklar Dünyası (1985) - İlyasYa Ya Ya Şa Şa Şa (1985)Kızlar Sınıfı (1984) - İlyas HocaŞekerpare (1983) - CumaliŞaşkın Ördek (1983) - Halil İbrahimAptal Kahraman (1983) - ŞahanÇiçek Abbas (1982) - AbbasDolap Beygiri (1982) - AliÇirkinler de Sever (1981) - MazlumHababam Sınıfı Güle Güle (1981) MehmetBeş Parasız Adam (1980)İbişo (1980) - İbişoBanker Bilo (1980) - BiloTalihli Amele (1980) - Mehmet AliYedi Kocalı Hürmüz (1980)Erkek Güzeli Sefil Bilo (1979) - BiloHababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978) - Bilo AğaSultan (1978) - Bekçi KolomboKibar Feyzo (1978) - BiloBaskın (1977)Çöpçüler Kralı (1977) - KapıcıYönetmenZavallı (1990)Aile Bağları / Deli Fişek (1990)Senaryo yazarıZavallı (1990)Aile Bağları / Deli Fişek (1990)Tiyatro oyuncusuGurbet KuşlarıYaram SızlarSöze Güneş DoğduTürkülerimiz Var SöylenecekAramayın Beni Başka YerdeDağların Ardı NazlıdırDoğdukları Yerde Doymayanlarİnadına TürkülerKitaplarıKırmızı Beyaz Türksolu Yazıları (2007)Hasretim Sansürlüdür (2006)1993 Ankara Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes2007 Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Film Yarışması "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü, Sis ve Gece