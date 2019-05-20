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Bu haber 20 Mayıs 2019 10:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​İlyas Salman Öldü Mü? İşte Gerçekler

Yeşilçamın efsane komedi oyuncusu İlyas Salman hayatını kaybetti iddiaları sosyal medyada gündeme oturdu.

​İlyas Salman Öldü Mü? İşte Gerçekler

İlyas Salman’ın öldüğü ile ilgili yapılan paylaşımlar hızla büyüdü.



 

İlyas Salman Hayatını Kaybetti

Yakınlarından herhangi bir açıklama gelmemekle beraber, sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar şöyle;
“Değerli arkadaşlarım yeşil çamın değerli ve sevilen kişilerinden İlyas Salman hakkın rahmetine kavuşmuştur Allah rahmet eylesin.” 



 

İLYAS SALMAN KİMDİR?

1954 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesi Asar Köyü'nde doğdu.

Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu, konservatuarda eğitim görürken son sınıfta okuldan kovuldu. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğu yaptı. Sinemada köylü tiplemeleri ile tanındı.

Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. 1997-2000 yılları arasında 3 yıl boyunca Ankara Birlik Tiyatrosu'nda sahneye çıkmıştır. Son olarak İleri Yayınları'ndan Hasretim Sansürlüdür isimli şiir kitabı çıkmıştır.

Devrim adında bir kızı, Temmuz Ali adında bir oğlu vardır.

Türksolu adlı dergide yazı yazmaktadır.



Oyuncu
Adressiz Sorgular (2006) 
Sis ve Gece (2006) - Cuma 
Güneş de Karanlığa Düşer (2003) 
Sen Hiç Güneşte Üşüdün mü? (2003) 
Çığlığın Dağlarda Yükselir (2003) 
Fakiro (2001) 
Gülerken Ağladık (1998) 
Tatil Belası (1997) 
Yasemince (1997) 
Rambo Ramiz (1995) 
Tek Ayaklı Kuşlar (1995) 
Karımı Aldatamam (1995) 
Antika Kabadayı (1995) 
Naylon Karı (1995) 
Yoksa Yaşlandım mı? (1994) 
Talihsiz Bilo (1994) 
Sarhoş (1994) 
Kızlar Sınıfı (199 
Zavallı (1990) - Ali 
Aile Bağları / Deli Fişek (1990) 
Kınalı Hanzo (1989) - İlyas 
Afacan (1989) 
Aptal Aşık (1988) 
Keklik Ali (1988) 
Fikrimin İnce Gülü / Sarı Mercedes (1987) - Bayram 
Gönlü Bol (1987) 
Aşk Peşinde (1987) - İlyas 
Ava Giden Avlanır (1986) 
Ben Milyoner Değilim (1986) 
Karaman'ın Koyunu (1986) 
Sen Neymişsin Be Abi (1986) 
Deliye Hergün Bayram (1985) 
Köfteci Holding (1985) 
Sarı Öküz Parası (1985) 
Fakir Milyoner (1985) 
Para Babası (1985) 
Ekmek Elden Su Gölden (1985) 
Uyanıklar Dünyası (1985) - İlyas 
Ya Ya Ya Şa Şa Şa (1985) 
Kızlar Sınıfı (1984) - İlyas Hoca 
Şekerpare (1983) - Cumali 
Şaşkın Ördek (1983) - Halil İbrahim 
Aptal Kahraman (1983) - Şahan 
Çiçek Abbas (1982) - Abbas 
Dolap Beygiri (1982) - Ali 
Çirkinler de Sever (1981) - Mazlum 
Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) Mehmet 
Beş Parasız Adam (1980) 
İbişo (1980) - İbişo 
Banker Bilo (1980) - Bilo 
Talihli Amele (1980) - Mehmet Ali 
Yedi Kocalı Hürmüz (1980) 
Erkek Güzeli Sefil Bilo (1979) - Bilo 
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978) - Bilo Ağa 
Sultan (1978) - Bekçi Kolombo 
Kibar Feyzo (1978) - Bilo 
Baskın (1977) 
Çöpçüler Kralı (1977) - Kapıcı
Yönetmen
Zavallı (1990) 
Aile Bağları / Deli Fişek (1990)
Senaryo yazarı
Zavallı (1990) 
Aile Bağları / Deli Fişek (1990)
Tiyatro oyuncusu 
Gurbet Kuşları


 

İlyas Salman'ın Müzik albümleri

 
Yaram Sızlar 
Söze Güneş Doğdu 
Türkülerimiz Var Söylenecek 
Aramayın Beni Başka Yerde 
Dağların Ardı Nazlıdır 
Doğdukları Yerde Doymayanlar 
İnadına Türküler
Kitapları
Kırmızı Beyaz Türksolu Yazıları (2007) 
Hasretim Sansürlüdür (2006)



 

İlyas Salman'ın Aldığı ödüller

1993 Ankara Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes 
2007 Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Film Yarışması "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü, Sis ve Gece 
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