​Binali Yıldırım, AKP'li görünenlere Büyükşehir oy pusulasını vermediler

İstanbul Seçiminde Çalma Yöntemi Nasıl Oldu?

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçimi hakkında yapılan usulsüzlüğü anlattı.Binali Yıldırım 15 Mayıs günü seçimin neden iptal edildiğini soran bir seçmene “Çünkü çaldılar” diye yanıt vermişti. Avcılar’da dün akşam iftar sonrası bu konuya açıklık getirdi ve “çalma yöntemini” şöyle açıkladı:"Bakıyor seçmene, diyelim ki AK Parti'nin adayına verecek gibi anladığı seçmene Büyükşehir pusularını vermiyor. Bunu nereden biliyoruz, o gün gelen şikayetlerden".Binali Yıldırım usulsüzlük ile ilgili bir vatandaşın sorduğu soruyu cevapladığı videoyu twitter hesabından şu açıklama ile yayınladı; “Vatandaşlarımız sordu, bizler de cevapladık. Akıllarında kalan soruları gidermek için yapılan usulsüzlükleri tane tane anlattık. 23 Haziran için bıkmadan usanmadan tüm merak edilenleri anlatmaya devam edeceğiz. Her şey güzel İstanbul’uzumun akıbeti için.”İşte o video;Editör: Bahar Yüksel