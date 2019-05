​Erdoğan, Bizim kızılelmamız büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasıdır

“SALDIRILAR KARŞISINDA ASLA GERİ ADIM ATMADIK”

“ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YÂD EDİYORUM”

“TARİH BİLİNCİ OLMAYAN MİLLETLERİN GELECEĞİ KARANLIKTIR”

“2023 TÜRKİYE’SİNİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen iftar programında gençler ve sporcularla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, tüm gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını tebrik etti.Gençlerin heyecanı, enerjisi, dinamizmi ve coşkusunun kendisine her zaman mutluluk verdiğini, daha büyük hizmetler için çalışma azmi aşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 yıllık siyasi hayatının her safhasında gençlere daha güzel, müreffeh ve huzurlu bir Türkiye bırakmak için gayret ettiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zorluklar karşısında yılmadık, saldırılar karşısında asla geri adım atmadık. Belediye başkanlığında, başbakanlıkta, cumhurbaşkanlığında, üstlendiğimiz her görevde sizi kimliğini taşımaktan, vatandaşı olmaktan iftihar duyacağınız bir ülkede yaşatmak için ter döktük” dedi.Son 17 yılda sadece Türkiye’yi değil, aynı zamanda 82 milyonun kardeşliğini, muhabbetini büyüttüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin üzerine serpilmiş ölü toprağını sizlerden aldığımız heyecanla temizledik. Uzun yıllar fetret dönemi yaşayan bu ülkeyi Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarıyla bu sayede tanıştırdık, inşallah bu anlayışla da yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin emanetini asla yere düşürmeyecek, büyük ve güçlü Türkiye davamıza sadakatle hizmet etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 82 milyon vatandaşla birlikte coşku ve büyük bir sevinçle kutladıklarını vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti: “Tüm yokluk ve sıkıntılara rağmen milletimizin nasıl 7’den 70’e bir özgürlük mücadelesi verdiğini bugün çok daha iyi anlayabiliyoruz. Bu tarihî günde tam bir asır önce 19 Mayıs 1919’da Samsun’da Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımını atan, milletimize mücadele azmi aşılayan, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Bandırma Vapuru’ndaki yol arkadaşlarını rahmetle yâd ediyorum. İstiklal Harbimizin öncülerini evvela Samsun’da, ardından Havza, Amasya, Erzurum, Sivas’ta muhabbetle kucaklayan tüm kahramanlara Rabbimden rahmet diliyorum. Kurtuluş Savaşımız başta olmak üzere Balkan Harbi’nde, Birinci Dünya Savaşı’nda, Trablusgarp’ta, Çanakkale’de, Kut’ül-Amâre’de, Yemen’de, şanlı Medine müdafaasında, Galiçya’da şehit olan her bir askerimizi minnetle yâd ediyorum. Aynı şekilde Kore’de, Kıbrıs’ta ve 34 yıllık terörle mücadele sürecinde gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihin milletler için zaferlerinden ve hezimetlerinden ders çıkarılan bir ibret vesikası olduğunu dile getirerek, “Tarih bilinci, tarih şuuru olmayan milletlerin geleceği de karanlıktır, meçhuldür. Kendi mazisine bigâne kalanlar, geçmişlerini ihmal ve inkâr edenler tıpkı kuru yaprak misali esen rüzgârın yönüne göre sağa-sola savrulmaktan kurtulamazlar” ifadesini kullandı.Sporcu gençlerden gelecek olimpiyatlarda madalya beklediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık dünya şampiyonluklarının yetmediğini, olimpiyat şampiyonlukları beklediklerini de söyledi.Malazgirt destanından Kut’ül Amare zaferine, Sarıkamış felaketinden Çanakkale zaferine, 15 Temmuz demokrasi mücadelesine kadar millet olarak tarihe sahip çıktıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her milletin bir hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızılelması vardır. Bizim kızılelmamız da muasır medeniyetler seviyesinin üstünde büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasıdır. Tarih yazan, çağ açıp-çağ kapatan, tüm insanlığın umudu bu milleti tekrar liderliğe taşımaktır” değerlendirmesinde bulundu.“Bugün pasaportu itibarlı, bölgesinde ve dünyada kendinden söz ettiren bir Türkiye varsa, bu son 17 yılda atılan adımların neticesidir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Şayet bugün dünya beşten büyüktür gerçeğini cesaretle dillendiren bir Türkiye varsa, bu son 17 senede sağlanan öz güvenin eseridir. Şayet bugün dünyanın neresinde olursa olsun haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik karşısında sesini yükseltebilen bir Türkiye varsa, bu hepimizin ortak başarıdır. Şayet bugün Filistin davasını sahiplenen, Afrika’ya el uzatan, Orta Asya ve Balkanlar’daki kardeşlerine sahip çıkan bir Türkiye varsa, bu ekonomiyle beraber diplomaside de imza attığımız zaferlerin meyvesidir. Türkiye bugünkü seviyelere akrebin kıskacından geçerek gelmiş, tüm kazanımlarını bedel ödeyerek elde etmiştir. Ülkemizin bu kazanımlarının tamamı sizlere aittir, sizlere emanettir. Allah ömür ve imkân verirse 2023 Türkiye’sini birlikte inşa edeceğiz. 2053 ve 2071 Türkiye’sinin mimarları ise sizler olacaksınız. 1071’de Malazgirt’te, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yükseltilen mücadele sancağını istikbale sizler hazırlayacaksınız. Türkiye’ye hizmet bayrağını sizler devralacak ve 19 Mayıs ruhu ile inşallah daha ileri götüreceksiniz.”Editör: Bahar Yüksel