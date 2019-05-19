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Bu haber 19 Mayıs 2019 18:00:28 Tarihinde eklenmiştir.

​Fıstıktan Reçel Yaptılar, Siparişlere Yetişemiyorlar

Gaziantep’te yaşayan Gürsel-Hüseyin Güner çifti Antep fıstığından reçel yaptı. Çift, kilosu 40 liradan satışı sundukları reçelin siparişlerine yetişmekte zorlanıyor.

​Fıstıktan Reçel Yaptılar, Siparişlere Yetişemiyorlar

Gaziantep'te emekli olduktan sonra reçel işine giren Gürsel-Hüseyin Güner çifti, kendi imkanlarıyla evlerinde 25 çeşit reçel hazırlayıp kentteki marketlere ve şarküterilere satıyor. Özellikle süt, kekik, kantaron, adaçayı, yeşil zeytin, limon, patlıcan ve kabaktan farklı reçeller yapan çift, Antep fıstığından da reçel yaptı. Daha önce tatlılarda, baklavada, çikolatada, lokumda ve daha farklı pek çok alanda kullanılan Antep fıstığının reçelini yapan Güner çifti, yaptıkları reçelleri hem vatandaşlara hem de kentteki şarküterilere ve marketlere satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.


 

"Fıstık reçelinin olmadığını fark edip denedik" 

Fıstık memleketinde fıstık reçelinin olmadığını ve bu nedenle denemek istediklerini söyleyen Gürsel Güner, "Gaziantep fıstık memleketi olduğu halde burada fıstık reçelinin olmadığını fark ettik. Biz de deneyelim, yapalım dedik ve yaptık. Yaptıktan sonra olabildiğini gördük. Yani tadına bakan, yiyen çok beğeniyor. İlk yapınca da vatandaştan farklı tepkiler aldık. Antep fıstığının reçeli mi olur falan diyenler bile oldu. Biz de her şeyi yapılıyor, reçeli neden olmasın dedik ve eşimle birlikte yaptık. Zaten vatandaşlar da yedikten sonra çok beğeniyorlar. Biz de öncesinde tattırarak satıyoruz vatandaşlara" dedi. 

Fıstık reçelinin yapım aşamalarından bahseden Güner, "Önce fıstıkları yeni meyve iken daha sertleşmeden ağaçtan topluyoruz. Sonrasında topladığımız fıstıkları dallarından ayırıyoruz ve sıcak su ile kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra fıstıklarımız reçel işlemine hazır hale geliyor. Sonrasında ise şerbetini kaynatıp fıstıkları şerbetin içine katıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Biraz dinlendirdikten sonra da kavanozlara koyuyoruz ve hazır hale geliyor" ifadelerini kullandı.


 

"Fıstığın her çeşit ürünü var ama reçeli yoktu" 

Reçel yapım aşamalarında eşine her türlü desteği veren Hüseyin Güner ise, "Gaziantep fıstık memleketi ve burada fıstığın her çeşit ürünü var. Biz de her türlü ürünü var ama reçeli yok dedik. Niye olmasın diye düşünürken eşimle beraber denedik. Çok denemenin sonucunda ise fıstık reçelini yaptık, başardık. Yaptıktan sonra çevremize sunduğumuzda da önce çok şaşırdılar ama sonrasında çok beğendiler" diye konuştu.
Fıstık reçelinin fiyatı hakkında da bilgi veren Hüseyin Güner, "Fıstık reçelimizi yaptıktan sonra kavanozlayıp satıyoruz. Kavanozlarda satılan 250 gramlık, 500 gramlık, 1 kilogramlık boyutlarımız var. Bunların 250 gram olanını 10 TL'ye, 500 gram olanını 20 TL'ye ve 1 kilogram olanı ise 40 TL'ye satıyoruz" şeklinde konuştu.

 

"25 çeşit reçel yapıyoruz" 

Reçel işine emekli olduktan sonra can sıkıntısı ile başladıklarını ve işin bu noktaya geleceğini tahmin etmediklerini aktaran Güner, "Biz bu işe emekli olduktan sonra başladık. Bugüne kadar eşimle beraber 25 çeşit reçel yaptık. Bunların arasında kimsenin yapmadığı kekik, kantaron, koruk, adaçayı ve son olarak da fıstık reçeli gibi reçeller var. Yani hala düşünüyoruz daha farklı neler yapabiliriz diye ve aklımıza gelen her çeşit reçeli yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken hem can sıkıntımızı gideriyoruz hem de emekli olduktan sonra bizim için bir ek gelir kapısı oluyor. Biz bu işe bir sene önce başladık ve şu aşamada iyi ki başlamışız diyoruz" diye konuştu.  





Editör: Bahar Yüksel
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