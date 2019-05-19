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Bu haber 19 Mayıs 2019 17:20:42 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakandan 19 Mayıs Müjdesi! 200 Bin Liraya Kadar Hibe

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919‘un 100’ncü yılında gençlere müjde verdi. Bakan Varank, "Bizim için bu yeni dönemin mottosu milli teknoloji, güçlü sanayi" dedi.

​Bakandan 19 Mayıs Müjdesi! 200 Bin Liraya Kadar Hibe

TÜBİTAK'ın genç girişimciliği desteklemek için yaptığı ikinci çağrının sonucunu açıklayan Bakan Varank, teknoloji odaklı proje yürüten gençlere 200 bin liraya kadar hibe vereceklerini bildirdi. Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilirken, sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanacak. 
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programının 2018 yılı ikinci çağrısı sonuçlandı. Çağrı sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Samsun'da açıkladı. TOBB'un Samsun'da düzenlediği, “Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Ödül Töreni”ne katılan Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, “Tam 100 yıl önce, kurtuluş mücadelemizin başladığı günde, istiklal meşalesinin yakıldığı şehir Samsun'da bulunmaktan, büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyor, her birinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum“ diye konuştu.



 

BAKAN VARANK'TAN GENÇLERE MÜJDE 

Konuşmasında gençler için bir müjdesi olduğunun altını çizen Bakan Varank, TÜBİTAK'ın BİGG programının sonuçları hakkında bilgi verdi. Programın 2018 yılı ikinci çağrısına 4 bin 500`ün üzerinde genç girişimcinin başvurduğunu ifade eden Bakan Varank, bunlardan 146'sının 200 bin liraya kadar geri ödemesiz desteğe hak kazandığını açıkladı. 
Türkiye'nin dinamik ve iyi yetişmiş genç nüfusuna vurgu yapan ve genç girişimciliğini çeşitli mekanizmalarla desteklediklerini bildiren Bakan Varank, şunları kaydetti: 
"Ülkemiz teknoloji tabanlı yenilikçi girişimlerde ciddi bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak hem ülkemize hem de gençlerimize karşı en büyük sorumluluğumuz. Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinden tutun da bu işin finansmanına kadar farklı alanlarda destekler sunuyoruz. Teknoparklar, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, araştırma üniversitelerimiz, TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Fikrini somut ürüne döken gençler istiyoruz. Önümüzde seçimsiz 4 yıldan uzun bir dönem var. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirip, ülkemizi küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkarmanın gayretindeyiz. Bizim için bu yeni dönemin mottosu Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi, bu noktada genç girişimcilerimizden gelecek her türlü yeni öneriye açığız. Onlara güveniyor, fikirlerini çok önemsiyoruz."


 

"GENÇLERE DESTEK" 

Bakan Varank'ın sonuçlarını açıkladığı BİGG Programı, girişimcilerin yenilikçi fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek işlere dönüştürmelerini amaçlıyor. Programla genç girişimcilerin fikirden pazara kadar olan tüm süreçteki faaliyetleri desteklenirken, bu sayede de nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve rekabetçi başlangıç firmalarının oluşturulması hedefleniyor. 

Program kapsamında girişimcilere eğitim verilirken, sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda da destek sağlanıyor. Girişimciler, kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme, ticari prototip hazırlama, yazılım algoritması geliştirme faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmalarını da program kapsamında yürütüyor.

 

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR? 

BİGG Programı'na, yenilikçi ve teknoloji tabanlı bir iş fikri olduğuna inanan, herhangi bir şirkete ortaklığı olmayan ve örgün öğretim almış girişimci adayları katılabiliyor. Bir yıl içinde lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun olabilecek durumda olanlar program için başvurabiliyor. Bunun yanı sıra lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyetinden 10 yıldan fazla zaman geçmemiş olanlar da BİGG için başvuru şansına sahip.

 

"GELİŞTİRİLEN PROJELERE 9 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ VERİLDİ" 

2018 yılında BİGG kapsamında 2 ayrı çağrıya çıkıldığı belirtilirken, 17 Ocak 2018'de tamamlanan ilk çağrıya 3 bin 300'ün üzerinde başvuru olduğu ve değerlendirmeler sonucunda 136 girişimci 150 bin liraya kadar desteğe hak kazandığı söylendi. Desteklenen girişimcilerin yarısını yüksek lisans ve doktora mezunları oluştururken, geliştirilen projelere bugüne kadar yaklaşık 9 milyon lira hibe desteği verildi.

 

İLETİŞİM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İLK SIRADA 

3 Eylül 2018'de tamamlanan ikinci çağrıya 4 bin 500`ün üzerinde girişimci başvururken, bunlardan 146'sı 200 bin liraya kadar geri ödemesiz desteğe hak kazandı. Kabul edilen projelerin yüzde 37'sini İletişim ve Dijital Dönüşüm, yüzde 22'sini sağlık ve iyi yaşam, yüzde 17'sini Akıllı Üretim Sistemleri oluştururken, hibe tutarlarının ilk bölümü Ağustos ayında ödenmeye başlayacak. Ayrıca, programın 2019 yılı çağrısı, 10 Haziran'da açılacak.

 

PROGRAMIN BÜTÇESİ 

TÜBİTAK, 2018 yılındaki her iki çağrı için toplamda 50 milyon liralık bütçe ayırırken, programın başladığı 2012 yılından bugüne proje bütçelerinin tutarı 175 milyon liraya ulaştı. Bu projelere toplamda 115 milyon lira hibe verildi. 7 yıldır aralıksız olarak yürütülen BİGG Programı sayesinde bin 94 başlangıç firması kuruldu. Kurulan firmaların bazıları geliştirdikleri ürünleri iç ve dış piyasalara sunarak önemli başarılar elde etti. 
2015 yılında BİGG Programı ile kurulan RFTR şirketi Elektronik, haberleşme ve elektronik taarruzda etkinlik mesafesini artıracak RF güç yükselteç projesini gerçekleştirdi. Daha önce, savunma sanayinin önemli kalemlerinden olan RF güç yükselteçlerinin yüzde 90'ı ithal ediliyordu. Başta ASELSAN olmak üzere savunma sanayi şirketlerine alt yüklenici olarak hizmet veren firmanın 2017 yılı net satış hasılatı 13,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

 

"SİBER ATAKLARA KARŞI DAYANIKLILIĞI ÖLÇEN ÖZEL BİR YAZILIM" 

BİGG ile iş yaşamına 2013 yılında atılan PİCUS, kurumların güvenlik sisteminin siber ataklara karşı dayanıklılığını ölçen özel bir yazılım geliştirdi. Bu ürün, ülkemizde 90'ın üzerinde devlet kurumuna, 9 büyük bankaya ve İtalya'nın en büyük enerji firmasına satıldı. Firmanın 2018 yılı net satış hasılatı İSE 900 bin Dolar oldu.

 

"CERN'DEN DAVET ALDI" 

2014 yılında BİGG'ten aldığı hibe ile kurulan MET İleri Teknolojiler, nitelikli Ar-Ge projeleri yürüterek son iki sene içerisinde 9 patent başvurusu, 1 faydalı model ve 2 marka ortaya çıkardı. TÜBİTAK ve KOSGEB Projeleri de yürüten firma, CERN'in en büyük parçacık hızlandırıcısı olan CMS'in plakalarını ayıracak sistem ihalesine davet edilen ilk Türk markası oldu. 



Editör: Bahar Yüksel
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Teknoloji
​Bakandan 19 Mayıs Müjdesi! 200 Bin Liraya Kadar Hibe
​Bakandan 19 Mayıs Müjdesi! 200 Bin Liraya Kadar Hibe
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919‘un 100’ncü yılında gençlere müjde verdi. Bakan Varank, "Bizim için bu yeni dönemin mottosu milli teknoloji, güçlü sanayi" dedi.
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