Urfa Zabıtası İşi Gücü Bırakıp Gariplerle Uğraşıyor

Görüntü Alan Vatandaşa Zabıtalardan Tepki!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi civarında kağıt toplayarak para kazanan küçük bir çocuk, zabıtalarla karşılaştı. Zabıtalar çocuğun arabasına el koydu. O sırada orada bulunan bir vatandaş durumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Görüntülerin olduğu videoda geçen diyalogda vatandaş, “çocuğun ekmek parasıdır o. Bırakın yazıktır” derken zabıtalar vatandaşı tersledi. Videoda küçük çocuğun olay sırasında endişeli olduğu gözlemlenirken, görüntü alamaya devam eden vatandaş zabıtalar tarafından engellenmeye çalışıldı. Zabıtalar vatandaşa “Sen işine bak. Görüntü alma kırarım o telefonu” ifadelerini kullandı.İşte İhbar hattımıza ulaşan o video;Editör: Bahar Yüksel