Rasim Ozan Ramazan Ayında Ukrayna’da Bira ile Serinledi

Rasim Bey Olsaydı Ne Tepki Verirdi?

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Ukrayna'da bira içtiği iddia edilerek paylaşılan video sosyal medyada paylaşım ve yorum rekorları kırdı. Yayınlanan görüntülerde Rasim Ozan Kütahyalı'nın bira olduğu söylenen içeceği içtiği iddia edildi.Sosyal medyada fazlaca eleştiri alan Rasim Ozan Kütahyalı, özellikle ramazan ayında alkol almasını eleştiren bazı kesimler, “Orucu herkes kendine tutuyor. Rasim Bey tutar ya da tutmaz önemli olan bu değil. Önemli olan başka bir isim ramazan ayında bunu yapsaydı Rasim Bey ne tepki verirdi?” ifadelerine yer verdi.Editör: Bahar Yüksel