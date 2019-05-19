​Karaköprü Belediyesi Duyarlılığını Gösterdi! Şehidimiz Var Program İptal!

Terör Olayı Dolayısıyla Program İptal

Karaköprü Belediyesi, dün düzenlenecek olan Ramazan Etkinlikleri kapsamında bugün Teravih Namazı sonrası Yaşam Sokağında düzenlenecek olan Ramazan Programını iptal etti.Kamuoyuna açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı metin Baydilli, yaşanan terör olayından dolayı program iptal edilmiştir diyerek şu açıklamada bulundu;“Belediyemiz tarafından Ramazan Etkinlikleri kapsamında bugün Teravih Namazı sonrası Yaşam Sokağında düzenlenecek olan Ramazan Programı Halfeti İlçesi Dergili Mahallesinde yaşanan terör olayı sebebiyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur...”Editör: Bahar Yüksel