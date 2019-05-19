​Urfalılar Dikkat! Hastane Önünde Zehirli Gaz İçeren Balon ve Pamuklu Şeker Satılıyor

Şanlıurfa’da özel bir hastanenin önünde 'Pamuklu Şeker ve Zehirli Gaz içeren sözde Uçan Balon' satışının yapıldığı ile ilgili üstü üste gelen şikâyetleri değerlendiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara uyarıda bulundu.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi konu ile ilgili şu açıklamalara yer verdi;“Özel bir hastane önünde 'Pamuklu Şeker ve Zehirli Gaz içeren sözde Uçan Balon' satışının yapıldığı yönünde kurumumuza yine özel hastanenin yönetimi ve hastane güvenlik personelleri tarafından bu zehirli gazlardan vatandaşların rahatsızlanıp kendilerine başvuruda bulunulduğu yönünde şikayet iletilmiştir. Şikayet üzerine olay yerine giden Zabıta ekiplerimiz, ilk bakışta küflü ve haşerelerin üzerinde olduğu hemen anlaşılan pamuklu şekerler 'İnsan Sağlığına Zararlı' olduğu gerekçesiyle müsadere edilmiştir. Yine yasal çerçeve gereği içerisinde zehirli gaz bulunduran sözde uçan balonlar da 'İnsan sağlığına Zararlı' olduğu gerekçesiyle müsadere edilmiştir.Zabıta ekiplerimiz daha önce de satıcılara sözde balon temini yapan kişilere yönelik emniyet ekipleri ile birlikte baskın yapmış ve merdiven altı şeklinde tabir edilen iş yerleri mühürlenmiştir. Tüm bu hassasiyetler dikkate alınarak olayın bir vatandaş tarafından görüntülenerek sosyal medyada yayınlanması üzerine söz konusu bilgilendirmeye gerek duyulmuştur. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere çocuğa yönelik 'Pamuklu Şekerler ve Sözde Uçan Balonları' müsadere etmenin dışında hiç bir şekilde müdahale gerçekleştirilmemiştir. Tamamen insan sağlığını ön planda tutan denetim ve uygulamalarımızın devam edeceğini bildirir, olayın detayı hakkında bilgiler tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur.”Editör: Bahar Yüksel