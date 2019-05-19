​Şanlıurfa’da Para Bol! Temelden Çıkan Su Günlerdir Mahalleye Akıtılıyor

Boşa Akıtılacağına, Sulama İçin Kullanılsın

Sorun Yetkililere İletildi

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan Tevhide hatun Lisesi’nin temelinden çıktığı söylenen su mahalleye akıtıldı. Suyun kaynağının tam olarak neresi olduğu ve hangi sebeple akıtıldığı konusunda net bir bilgi edinilemezken vatandaşlar durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.Mahalle sakinleri günlerdir boşuna akıtılan su için yetililere seslendi. Mahallenin göle dönmesi ile rahatsızlık duyan vatandaşlar suyun bu şekilde mahalleye akıtılması yerine, bahçe sulamaları için kullanılan tankerlerin dolumu için kullanılması gerektiğini ifade etti.Durum mahalle sakinleri tarafından yetkili mercilere iletildi. Konu ile ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmezken, suyun daha kaç gün bu şekilde akıtılacağı da merak konusu haline geldi.Editör: Bahar Yüksel